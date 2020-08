Tu horóscopo diario: miércoles 12 de agosto de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 12 de agosto de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Magnífico día si estás de viaje, ya que todo te va a salir perfecto y vivirás momentos muy agradables y divertidos descubriendo cosas nuevas o compartiendo con amigos o amigas algo que te merecerá mucho la pena. Disfrutarás de todo con energía.

Tauro

Reconciliación y diálogo son las palabras que más deben estar presentes hoy en todos los movimientos que hagas para acercarte a un miembro de la familia que no está en muy buena sintonía contigo. Procura no hacerte la víctima, ve de frente.

Géminis

Hay un trabajo que te está costando mucho hacer, bien sea por la época del año, bien por la dificultad que entraña y que sabes es muy importante para ayudar a mucha gente. Hoy alguien te da un impulso importante porque reconoce tu inmensa labor.

Cáncer

Algún conflicto que te ronda en lo laboral, quizá con un compañero o compañera que te ve como la competencia, se va a solucionar casi sin que te des cuenta. La suerte estará ahora de tu lado y debes aprovecharla para dejar que vean tus capacidades.

Leo

Alguien, una persona con la que tienes cierta amistad pero no de una manera muy estrecha, intentará implicarte en un asunto en el que media el dinero de alguna forma. No te dejes llevar por ese camino, ya que no verás las cosas claras y te pueden perjudicar.

Virgo

Protégete de ciertos movimientos bruscos que podrían dañar tu musculatura o de algo que sabes que no te sienta bien aunque te guste mucho. Cuidar tu organismo y escuchar sus señales es algo que hoy debes de tener muy en cuenta. No lo olvides.

Libra

Afectivamente tendrás hoy una montaña rusa emocional porque de repente, alguien te puede decir con un wasap que ya no le interesas y eso te puede hacer bastante daño. Sin embargo, debes de pensar que si no da la cara, no merecía la pena esa persona y por tanto, te ha hecho un favor.

Escorpio

Hoy regresas a un tono mucho más positivo y contemplas las cosas con más calma y además hay alguien que pone una nota muy simpática en algo cotidiano. Esa persona te regalará una sonrisa y eso te va a hacer sentir mucho mejor que en días pasados.

Sagitario

Le has hecho un favor a un amigo o a una amiga y te sientes bien por ello y además ahora ese favor te va a ser devuelto con creces, lo que te reafirmará en esa generosidad que tienes y que hace mucho más bien de lo que crees a muchas personas.

Capricornio

Aprender de los errores es algo muy útil y no es en ningún caso un tópico. Hoy te darás cuenta de que si asumes que te has equivocado y procuras corregirlo, tu imagen va a mejorar porque alguien se fija en esa actitud positiva y constructiva.

Acuario

Hoy te vendrá un soplo de inspiración que te abrirá los ojos a algo que estabas deseando realizar desde hace tiempo y que ahora ves cómo conseguirlo. Eso hará que tu carácter y tu comportamiento sea de lo más agradable para todos. Sonreirás mucho.

Piscis

Aunque no te venga bien y no te apetezca nada, tendrás que prestar atención y tiempo a un compañero al que no puedes dar la espalda si te pide ayuda o consejo. Aunque te cueste tiempo y trabajo extra, no tendrás más remedio que estar pendiente.