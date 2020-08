El PSPV lamenta el recurs de Castella-La Manxa al nou transvasament Tajo-Segura

La secretària de Política d'Aigua de la Comissió Executiva Nacional del PSPV-PSOE, Rosa Guillén, ha lamentat aquest dimarts l'anunci del recurs que el Govern de Castella-La Manxa presentarà al transvasament de 38 hectòmetres cúbics del Tajo-Segura per al mes d'agost, i ha augurat que no arribarà "a bon port" perquè eixe transvasament "respecta profundament la normativa vigent i ha d'aplicar-se de manera automàtica".

Així, ha expressat en un comunicat el seu convenciment que aquesta decisió "no arribarà a bon port, ja que el transvasament autoritzat pel Govern d'Espanya compleix amb els paràmetres establits en el Memoràndum d'Entesa sobre el Transvasament Tajo-Segura".

"La situació hídrica en els embassaments de capçalera continua en el nivell 2, per la qual cosa el transvasament ha de ser d'aplicació immediata", ha explicat la dirigent socialista valenciana, que ha criticat que el Govern manxec parle de "regadiu incontrolat" quan "els regants de la Comunitat Valenciana han demostrat ser responsables en el seu ús de l'aigua, amb grans inversions en infraestructures de reg que estan entre les més destacades d'Europa i que permeten utilitzar l'aigua amb la màxima eficiència".

En aquest sentit, la secretària de Política d'Aigua del PSPV ha advertit que "avivar guerres territorials no beneficia a ningú" i ha apostat "pel diàleg des del rigor per a arribar a una solució de consens". "Però aquesta solució de cap manera passaria per acabar amb els drets dels regants valencians", ha destacat, i ha recalcat que aquest Consell "està al costat dels regants i continuarà treballant perquè tinguen aigua de qualitat de manera estable".

"Els transvasaments no són una solució definitiva, però mentre siguen necessaris, aquest Consell no renunciarà a una sola gota", ha conclòs.