El Corte Inglés retira una imagen de su campaña de la vuelta al cole "ante el desconcierto que ha causado"

El Corte Inglés ha comunicado a través de su perfil de Twitter que ha decidido retirar una de las imágenes de su campaña de la Vuelta al cole tras el revuelo que causó el pasado lunes en las redes sociales.

"Ante el desconcierto que ha causado una de las imágenes de Vuelta al cole, hemos decidido retirarla de la campaña. En ningún caso la intención de esa imagen estaba relacionada con la interpretación que se le ha dado, y pedimos disculpas por si alguien se ha sentido ofendido", reza el mensaje.

Aunque no se ha especificado cuál de las imágenes ha sido retirada, los usuarios comentaron la fotografía en la que se muestran las piernas de un estudiante, con calcetines subidos cerca de la rodilla y mocasines, que se sitúan por encima de la silla de un aula.

Ante el desconcierto que ha causado una de las imágenes de Vuelta al Cole, hemos decidido retirarla de la campaña. En ningún caso la intención de esa imagen estaba relacionada con la interpretación que se le ha dado, y pedimos disculpas por si alguien se ha sentido ofendido. — El Corte Inglés (@elcorteingles) August 11, 2020

La imagen despertó una oleada de comentarios por la interpretación que se le dio en las redes sociales. "He tenido que entrar en la web para verificar que no era fake. Creo que no se han dado cuenta de la interpretación de la imagen...", apuntó un tuitero.

"Lo curioso es que una campaña de esas magnitudes pasa por decenas de personas y filtros. Raro es que no lo haya visto nadie" o "¿Es que ni una sola persona con capacidad de decisión en el proceso publicitario de El Corte Inglés fue capaz de ver que esta foto igual se podía malinterpretar?", son otros comentarios que pudieron leerse tras desatarse la polémica. La imagen se ha podido ver en las marquesinas de publicidad de las principales ciudades del país.