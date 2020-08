ICHH instala una sala de extracción temporal en la Oficina de Turismo de Arucas (Gran Canaria) para facilitar donación

Por ello, un equipo del ICHH permanecerá activo hasta el próximo 4 de septiembre en la Oficina de Turismo de Arucas, ubicada en la calle León y Castillo, número 10, de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, según informó el Gobierno canario en nota de prensa.

De este modo, las personas interesadas en donar sangre deben solicitar cita previa llamando al 012, así como al 928 301 012 de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas, o rellenando el formulario de cita previa publicado en la portada del sitio web efectodonacion.com durante los fines de semana.

En este sentido, indican que es recomendable que antes de acudir a donar, los donantes revisen la información publicada en la página web efectodonacion.com en las pestañas de Información y Protocolo para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas.

El ICHH recuerda a los ciudadanos la importancia de donar sangre regularmente, hasta un máximo de cuatro veces al año en el caso de los hombres y hasta tres veces en el caso de las mujeres, con un intervalo mínimo de 60 días entre donaciones.

En cuanto a los requisitos habituales para donar sangre se centran en presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

Además, debido a la pandemia por coronavirus, quienes acudan a donar no pueden presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado o haber estado en contacto con personas afectadas por Covid-19 y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.

PUNTOS PARA DONAR

Por otro lado, el ICHH recuerda que existen puntos fijos para donar en Gran Canaria como el Banco Provincial de Las Palmas situado en la calle Alfonso XIII, número 4, de Las Palmas de Gran Canaria que permanece abierto de lunes a viernes de 9.15 a 14.45 y de 15.30 a 20.30 horas. Además dispone de vado de aparcamiento a disposición de los donantes.

Para donar sangre en el punto fijo es preciso pedir cita previa llamando al 012 o al 928 301 012, de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas o rellenando el formulario de cita previa publicado en la portada del sitio web efectodonacion.com durante los fines de semana.

También se puede acudir a donar sangre en los puntos fijos de la Red Transfusional Canaria en la isla sin necesidad de cita previa dentro de los horarios previstos en cada uno de ellos. El horario de atención a donantes en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín es de lunes a viernes de 14.00 a 19.30 horas, mientras que en el Hospital Universitario Materno-Infantil se puede donar de lunes a viernes de 10.00 a 13.30 y en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas.

Todos estos puntos disponen de plazas de aparcamiento reservadas para donantes y permanecen cerrados los días festivos.