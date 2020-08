Marta López reconoce que haber sido pareja de Alfonso Merlos le da "vergüencita"

Nadie duda de que el confinamiento hubiese sido bastante más aburrido sin lo que obtuvo el nombre de Merlos Place. Fue una polémica tal que aún sigue dando sus coletazos más de tres meses después. Lo último: Marta López, que ha concedido una entrevista en la que destapa algunos trapos sucios que aún no se habían aireado.

En su conversación con Lecturas queda claro que la colaboradora tiene muy pocas ganas de que su presente y su futuro sigan marcados por Alfonso Merlos. Sí, estuvo muy enamorada pero, desde que apareciese por detrás de aquella pantalla Alexia Rivas, ella misma piensa que lo mejor que le podía haber ocurrido es que el periodista desapareciese de su vida.

"No he contado ni la cuarta parte de lo que sé y, de lo que ha pasado, hay veces que me entra la risa, sinceramente", reconoce, a pesar de que no entra a dar esos detalles se vislumbra que a pesar de todos aquellos meses hablando del tema aún guarda un par de balas en la recámara.

Admite abiertamente que ha ido "con mucho cuidado para protegerle", aunque a la amiga íntima de Kiko Hernández no se le caen los anillos al decir que no se arrepiente de nada. Eso sí, lo que nadie puede quitarle es esa continua "sensación de bochorno".

"Pasado el tiempo, pensar que he sido su pareja me da vergüencita por todo lo que ha pasado", confiesa, así como sabe perfectamente cuáles han sido los errores que ella misma ha cometido y que son los que le achacan.

"En algún momento no me debería haber reído, o cuando Jorge Javier me preguntó sobre sexo y dije que no encajábamos, o cuando se dijo lo de que él tenía las sábanas sucias... Yo contesté que no y luego me reía", afirma sin pudores, porque "cuando entras a Telecinco a las diez de la mañana y sales a las tres de la madrugada, pues no puedes gustar a todo el mundo".

Para acabar, Marta López revela que ni ha tenido ni tiene ni quiere tener de nuevo contacto con quien fuera su pareja. "No he vuelto a hablar con él ni quiero hablar. No quiero saber nada más de él", explica, aunque si por trabajo se diera el caso de coincidir, aquí paz y después gloria: "No tendría ningún problema en coincidir con Alfonso en un programa de televisión, le saludaría. No le guardo ningún rencor".