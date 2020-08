El tarot del día: del 10 al 16 de agosto y estrella de la semana

6 de espadas, reina de copas, As de Copas, La Torre, cinco de bastos: Al igual que sucedía la semana pasada estamos ante unos días que en general tienden a ser positivos, constructivos o fructíferos desde un punto de vista global, pero que esto no será obstáculo para que a la vez abunden pequeños problemas o desencuentros mayormente en las relaciones sentimentales y familiares, aunque en la mayor parte de los casos no van a ser de gravedad y estarán motivados por cosas de poca importancia. Tendencia a una gran actividad física e intelectual, favorable para viajes, excursiones, contacto con la naturaleza o el mar, deportes y actividades inusuales, pero al mismo tiempo se van a producir igualmente abundantes contratiempos pasajeros.

LUNES 10

Sota de espadas, 4 de oros, La Justicia: Incluso aunque el día sea bueno y se logren los objetivos, sin embargo abundarán las inquietudes, preocupaciones o a veces temores casi siempre relacionados con las finanzas y otros asuntos materiales o del patrimonio. También en otros casos hallaréis muchos obstáculos y piedras en el camino aunque al final todo salga bien. En la familia o la vida íntima puede haber algunas turbulencias casi siempre por cosas de poca importancia. Altibajos del estado anímico.

MARTES 11

La Muerte, 4 de espadas, caballo de espadas: Estamos ante un día de acción y de lucha, de pasión, entusiasmo e iniciativas audaces. Intensa actividad aunque en ocasiones no estaría bien canalizada y podría ser un poco destructiva. En otros casos daremos demasiada importancia a los pequeños obstáculos y a menudo tenderemos a matar moscas a cañonazos. Impaciencia. Viajes llenos de imprevistos o problemas pasajeros. Cuidado con accidentes o lesiones en deportes o trabajos peligrosos.

MIÉRCOLES 12

10 de oros, Reina de bastos, 9 de copas: Este sería un día mejor que los dos anteriores o así tendrá tendencia a percibirse gracias a emociones más serenas y positivas. Tendencia a lograr éxitos o recibir buenas noticias en asuntos familiares o materiales. Luchas o sacrificios que darán frutos y en muchos casos se contará con una mayor ayuda de la suerte o seres queridos que nos abrirán los caminos. Este día nos tomaremos las cosas con más calma y disfrutaremos mejor de todo lo que nos rodea.

JUEVES 13

La Estrella, 4 de espadas, caballo de espadas: El día es claramente favorable y en algún momento podríais encontraros con una importante ayuda de la suerte, pero al mismo tiempo también va a ser un día de intensa actividad, constancia y perseverancia a la hora de seguir un camino. Un día que podría alternar algún momento francamente alegre y bueno con otro u otros mucho menos agradables. Gran actividad física e intelectual, entusiasmo pero que se alternará con momentos de decepción.

VIERNES 14

Reina de oros, El Loco, Reina de espadas: Se trata de un buen día aunque con un gran predominio de lo inesperado. Las cosas van a salir de forma muy distinta a como todos esperamos, muchas veces para bien aunque en algún caso podría suceder lo contrario y casi siempre en los asuntos familiares o del corazón. En otros casos tendréis excelentes noticias de los asuntos laborales o financieros pero algún desengaño en la vida íntima. Oportunidades que van a presentarse de forma inesperada.

SÁBADO 15

Rey de oros, Rey de espadas, 9 de oros: Tendencia a una actitud más armoniosa o constructiva, a ver más el lado positivo de las cosas. Bueno para asuntos materiales o que se relacionen con el dinero, ya sea por una u otra razón, o simplemente porque tendréis mayor optimismo. No obstante podría ser un poco más adverso o complicado para los asuntos del corazón o el entorno familiar donde podríais tener algunos desencuentros o tensiones casi siempre pasajeros y de poca importancia.

DOMINGO 16

Sota de espadas, La Estrella, La Luna: Posibles contrastes o altibajos de ánimo, momentos de gran entusiasmo en los que todo parece verse de color rosa junto con otros mucho más melancólicos o frustrantes, estos últimos se producirán hacia el final del día en la mayor parte de los casos casi siempre motivados por desencuentros o aflicciones en el amor o las relaciones más íntimas. Bueno para viajes, deportes y contacto con la naturaleza o el mar aunque podrían producirse contratiempos.

ESTRELLA DE LA SEMANA

Nos acercamos al área de influencia de Alphard, conocida como la estrella solitaria o El corazón de la serpiente en la constelación de la Hydra. Se trata de una gigante anaranjada y luminosa que según la tradición proporciona sabiduría, inteligencia y una gran sensibilidad artística. Pero también esta estrella tiene un lado oscuro y hay riesgo de que sus nativos se expongan al lado malo de la vida y se busquen un final bastante adverso, así que conviene quedarse con lo bueno y se prudentes.