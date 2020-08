El Ayuntamiento recibe 241 solicitudes para cubrir ocho puestos en el Centro Especial de Empleo

Así lo ha señalado este miércoles en una nota la concejala de Medio Ambiente y Agricultura, María del Carmen Angulo, quien ha explicado que ya se han publicado las listas definitivas y se han presentado 241 solicitudes, el 75 por ciento de las cuales corresponde a personas con capacidades diferentes.

"Esto demuestra, por un lado, el compromiso del Ayuntamiento en estos momentos con la integración laboral de las personas con discapacidad y por el otro nuestra firme voluntad de frenar en seco el desmantelamiento del Centro Especial de Empleo que se había iniciado en el anterior mandato", ha asegurado.

Tras precisar que estas vacantes estaban pendientes desde hacia diez años, ha apuntado que, además de haber reducido a la "mínima expresión" el servicio de jardines sin saber con qué fin, "peligraba la catalogación como Centro Especial de Empleo, como entidad que promueve la inserción laboral de las personas con discapacidad, algo socialmente muy difícil de explicar por parte del anterior equipo de gobierno".

"En este sí apostamos por la integración y los consideramos además imprescindibles en una labor que es esencial en el Ayuntamiento", ha subrayado. En concreto, para las cinco plazas de operarios de jardines con discapacidad se han presentado 160 solicitudes, nueve para la de monitor de jardinería con discapacidad, 24 para cubrir una excedencia de un monitor de jardinería y 48 solicitudes para el puesto de guarda-conservador.

Las pruebas tendrán lugar los próximos 14 y 15 de septiembre en el Recinto de Ferias y Congresos de Jaén (Ifeja) y se trata de pruebas adaptadas a las personas con distintas capacidades.

"Con esta convocatoria comenzamos a dotar de personal un centro que junto al área de Medio Ambiente y la concesionaria FCC se encarga de nuestras zonas verdes, con lo que suplimos las deficiencias de personal heredadas para prestar un mejor servicio a la gente", ha valorado.

MEJORA DE LAS CONDICIONES

Angulo ha lamentado que el ejemplo "más palmario" de los ocho años anteriores era la situación en la que se encontraban los trabajadores de este Centro Especial de Empleo, donde "no se cubrían las bajas y el servicio adolecía de personal". Frente a ello, también se ha hecho en este año un trabajo intenso para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados.

Ha recordado, igualmente, que las instalaciones centrales eran "un vertedero" de neumáticos y coches fuera de uso, bidones de pintura y alquitrán en pilas de diez metros de altura, un espacio lleno de escombros y restos de obras. Todo ello se ha retirado "y ha dado lugar a un centro de trabajo en condiciones dignas".

Además, los trabajadores que estaban en la calle debían desplazarse a diario y a pie "lloviera o hiciera sol" desde el Bulevar hasta Las Fuentezuelas para cambiarse de ropa "porque se les quitó una caseta que tenían en el Parque Juan Pablo II para este fin".

MAPA Y PROTOCOLO

De este modo, ha considerado que solo con estas mimbres "es evidente que la gestión anterior en cuanto al medio ambiente y las zonas verdes de Jaén no podía ser buena" y desde punto de partida se ha tenido que trabajar. Ha citado ejemplos como la inexistencia de un mapa de trabajo organizado en zonas verdes de la ciudad que ahora sí se ha puesto en marcha coordinando el Centro Especial con FCC.

La concejala ha dicho que esto había provocado que áreas residenciales como Los Robles o las zonas verdes del parque empresarial Nuevo Jaén no tuvieran mantenimiento, algo que ya se ha atendido. "Debajo de la maleza encontramos parques completos, con bancos incluidos", ha resaltado.

Además, se ha organizado un protocolo para el riego de jardines que no contaban con sistema automático, "lo que multiplica los costes". "No entendemos cómo siendo dos pequeñas zonas verdes puestas en marcha por el anterior mandato en el casco antiguo no hace mucho no se contemplase un sistema de riego", ha manifestado en alusión a los jardines de las calles Ayuntamiento y de la plaza en la que se encuentra el monumento a Ben Saprut.