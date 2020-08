La aplaudida contestación de Itziar Castro a un 'hater': "Ojalá me pueda comer todos los premios que me den"

Si algo define a Itziar Castro es la fuerza de voluntad y el amor propio que tiene a la hora de hacer frente a los ataques sobre su físico. La ironía y el ingenio es su arma de doble filo para contestar ese tipo de comentarios.

Ahora, la actriz ha vuelto a enfrentarse a uno de esos habituales haters en Twitter, que se reía de la fotografía que esta tiene de perfil y su respuesta ha sido aplaudida por muchos de los usuarios de esta red social.

Esta detractora, con el nombre de Irene Mierdero, ha compartido una imagen donde Castro aparece dándole un bocado a un premio y la acompañaba con el siguiente mensaje: “Pero qué guapa está Itziar comiendo. Se lo come tó. Así está de hermosa”.

No tardó en darle una respuesta sin ningún reparo: “Ojalá me pueda comer todos los premios que me den, al igual que Nadal, un gesto gracioso disfrutando de nuestro triunfo. Y ojalá los que lo criticáis, tengáis la misma suerte que yo de ser feliz con lo que hago. Ah, y que lo sigáis viendo y entreteniendo en cuarentenas”.