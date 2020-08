Edu Soto, en 'Pasapalabra': "Competir contra un tío que ha estado en Eurovisión es muy jodido"

Este martes, Edu Soto se enfrentó a la prueba musical de Pasapalabra sin muchas esperanzas ya que enfrente tenía a una persona que conocía muy bien, el cómico David Fernández.

"Me preocupa mucho porque competir contra un tío que ha estado en Eurovisión es muy jodido", afirmó Soto entre risas recordando la actuación de Fernández como el Chikilicuatre en la edición de 2008 del Festival.

El cómico le contestó: "Ya verás ahora, que miedo me da...". Roberto Leal dio comienzo a la prueba dando el año de la canción, pero antes, Soto advirtió: "Si ponéis el 'chiki, chiki' me voy".

Edu Soto y David Fernández, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Pero no, el tema era "del año 2004 y triunfó en España en 2009", señaló el presentador al proporcionar la primera pista. Soto fue el primero en darle al pulsador, pero Fernández intentó distraerle: "No la vas adivinar nunca, es súper complicada".

Como no la sabía, el rebote cayó del lado de Fernández, que empezó a tararear la canción e incluyó algunas palabras en inglés para que Leal le diera por válida la respuesta, que era la canción Summercat de Billie the Vision & The Dancers.

"Llevabas razón, es muy difícil competir contra una bestia musical así", señaló el presentador dirigiéndose a Soto, que le contesto que "estoy deseando que llegue el próximo programa para machacarle".