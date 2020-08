Patricia Montero reflexiona sobre la lactancia materna: "Pido respeto hacia algo que debería ser normal"

Patricia Montero compartió este lunes una reflexión en su perfil de Instagram con motivo de la Semana Mundial de la lactancia materna. Para ello, la actriz publicó una tierna fotografía en la que posa con la pequeña Layla, su hija, que aparece tomando el pecho.

"La lactancia materna es una de las experiencias más bonitas a la vez que agotadoras y exigentes de mi vida. Horas interminables, sentimientos inexplicables...", rezan las primeras líneas del mensaje.

"Disfrútala como, cuando y donde quieras. Respetemos cualquier opción, decisión y experiencia", zanjó la intérprete, que recibió más de 32.000 'me gusta' y reunió una oleada de comentarios en los que las usuarias no solo aplaudieron sus palabras, sino que también compartieron sus experiencias.

"Mi experiencia fue dura, con altibajos pero preciosa y mágica a la vez. Y cuando mis niñas quiso destetarse sola, tuve que pasar un tiempo de 'duelo' hasta ser capaz de poder darle un biberón" o "Ay, me siento tan representada con lo que dices" son algunos de los comentarios.

Montero se ha convertido en una de las abanderadas de la lactancia materna en nuestro país. Tanto a Lis, su hija mayor, como a la pequeña Layla, quiso darles el pecho. Y en ambos casos ha compartió su experiencia con sus seguidores.

"Sí, ¡otra foto dando el pecho! Porque me gusta, porque me apetece, porque me emociona, porque el 80% de las fotos de mi móvil desde los últimos 9 meses son, dando el pecho", escribió el pasado año tras recibir numerosas críticas.