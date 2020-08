Salud hará 9.000 PCR en Sabadell, Terrassa y Ripollet a partir del miércoles

Salud realizará 9.000 tests en Sabadell, Terrassa y Ripollet entre el miércoles por la tarde y el sábado para detectar posibles casos positivos de Covid-19 y romper las cadenas de transmisión. Lo ha anunciado este martes el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, en rueda de prensa, acompañado del coordinador de la unidad de seguimiento del Covid-19 en Cataluña, Jacobo Medioroz.

En el caso de Ripollet, la actuación se realizará “puerta a puerta y comercio a comercio” a partir del miércoles por la tarde, con el soporte de mediadores y agentes cívicos del Ayuntamiento. La decisión de llevar a cabo esta estrategia se debe a que las zonas donde se está transmitiendo el virus están “claramente delimitadas”. En esta localidad se prevé realizar 2.000 PCR Los 2.000 tests previstos se realizarán en una carpa del SEM.

Por el contrario, en el caso de Sabadell y Terrassa, al no tener tan claramente delimitadas las zonas de contagio se utilizará una estrategia de detección distinta. Por ello, se colocarán dos carpas en dos zonas donde se ha visto que hay más incidencia de casos. En el caso de Sabadell, se trata de la zona sur del municipio y la Creu de Barberà.

En ambos casos las carpas se colocarán en zonas de paso, donde se cree que podría haber contacto comunitario. La previsión es hacer unas 4.000 en Sabadell y 3.000 en Terrassa.

En los cribados masivos de las cocapitales vallesanas intervendrá personal de los Hospitales Parc Taulí, Mutua de Terrassa y Consorci Sanitari de Terrassa, además de personal de Atención Primaria, el SEM y los Ayuntamientos podrán a su disposición agentes cívicos y mediadores.

En todos los casos, la realización de la prueba será voluntaria y se hará indistintamente en población de todas las edades que residan en la zona.

Argimon ha señalado que la situación en la comarca del Vallès Occidental preocupa por ser una zona muy poblada y donde ha incrementado rápidamente el riesgo de rebrote.

En el conjunto de Cataluña, el secreatio de Salud Pública ha apuntado que la situación epidemiológica "va mejorando", aunque todavía queda mucho trabajo por hacer. Argimon ha explicado que la tasa de reproducción está a 1, pero que hay que reducirla todavía más, y que el porcentaje de PCR positivas sigue siendo “demasiado alto”: del 8,1%. “Tenemos que intentar que esté por debajo del 5%”, ha dicho.

No ven relación con la fiesta del Sabadell

En cuanto a la polémica celebración por parte de la afición del Sabadell por su ascenso a segunda división, Argimon ha reconocido que se han llegado a preguntar si aquello podría tener alguna relación con el auge de casos de Covid-19 en la ciudad. No obstante, ha dicho que “a priori” no creen que tenga nada que ver, y que esperan que así sea, ya que la situación se complicaría todavía más: “Una infección por aglomeración es un gran problema, cuando personas que no tienen nada en común se van luego cada uno a su casa, con su familia, sus amigos, sus trabajos… A partir de aquí es cuando empezamos a tener un problema serio de verdad”, ha dicho.

En este sentido, ha lanzado un aviso para los aficionados de otros clubes de fútbol, especialmente del Barça, de cara a la celebración de otras posibles victorias, poniéndose a él mismo como ejemplo: “Yo, si el Barça gana la Champions, tendré que reprimirme. No lo veo muy claro que gane, pero si lo hace tendremos que hacer una llamada previa, porque la explosión de gozo puede ser mucha y luego el dolor del coronavirus mucho mayor”, ha alertado.

Sobre este asunto, Meriondoz también ha apuntado que “No parece que haya habido contagio masivo porque, si no, el aumento de casos sería brutal” y que, por suerte, la celebración no se llevó a cabo en una zona de la ciudad con transmisión comunitaria. De todas formas, ha avisado de que “este tipo de celebraciones en una época de epidemia tienen un riesgo importante”.