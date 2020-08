Revilla dice que Cantabria está "salvando el verano"

En declaraciones a la prensa tras conocer los datos del paro publicados hoy por el Ministerio de Trabajo según los cuales Cantabria lideró en julio el descenso del desempleo, el presidente ha destacado como "positivo" el cierre del mes pasado, que ha calificado de "un gran mes de julio, dadas las circunstancias que estamos viviendo, excepcional", porque "nadie podía aventurar en marzo o abril que pudiéramos salvar el verano como lo estamos salvando".

"Cantabria está llena de gente, ha habido una ocupación alta en el mes de julio, esperemos que agosto siga en la misma línea", ha confiado Revilla.

Estos datos positivos del sector servicios se traducen en que Cantabria tenga "casi tres mil parados menos" que en junio y que se haya incrementado la afiliación a la Seguridad Social en ocho mil personas con respecto al mes anterior, ha recordado. "Eso quiere decir que la actividad económica del sector es importante. Está tirando de la economía y esperamos que el mes de agosto siga así", ha reiterado.

Como también ha insistido en que no se puede volver al confinamiento anterior porque la economía "no se puede parar y no lo resistiría".

EMCAN

Por otra parte, el director del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), José Manuel Callejo, ha afirmado que, según los datos difundidos hoy por el Ministerio de Trabajo, el mercado laboral en Cantabria se ha comportado mejor que la media nacional y reflejan que "el empleo se va recuperando paulatinamente a medida que se va recuperando la normalidad".

En este sentido, ha recordado que en junio las cifras ya reflejaron esta tendencia con un descenso del paro en un 2,69% con relación al mes anterior frente al incremento del 0,3% de media nacional.

No obstante, el director del EMCAN ha manifestado en un comunicado que las cifras siguen reflejando los efectos de la pandemia del coronavirus -"aún estamos lejos de los registros previos a la crisis sanitaria"- y "debemos avanzar conjuntamente, con responsabilidad, con los agentes sociales, el Gobierno de España y el resto de fuerzas políticas en medidas que favorezcan la recuperación del empleo".

Al respecto ha resaltado que, en términos interanuales, el sector servicios aglutina el 78,59% del aumento del paro, lo que indica que, a pesar de haberse iniciado el proceso de recuperación, aún hay margen de mejora, lo que debería reflejarse en las cifras del mes de agosto "si la evolución de la epidemia de COVID-19 lo permite".