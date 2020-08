Azcón considera 'incomprensible' la decisión de la FEMP de dejar a Zaragoza fuera de las ayudas por la COVID.

La Junta de Gobierno de la FEMP ha votado, este lunes -con solamente los doce votos a favor de los miembros del PSOE- el documento del Ministerio de Hacienda que permite a los consistorios con superávit acceder a este fondo dotado de 5.000 millones de euros, para afrontar el desplome de ingresos causado por la crisis de la COVID-19.

Ante esta decisión, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación, que se han confirmado sus "peores presagios": "Solamente los ayuntamientos que tengan ahorros van a poder beneficiarse de un reparto de 5.000 millones de euros, que se van a entregaren dos años. Esta es una pésima noticia para Zaragoza, la peor que podríamos recibir, ya que vamos a dejar de percibir más de 71.300.000 euros -partida que correspondería a Zaragoza si el reparto fuera por el número de habitantes-", ha apuntado Azcón.

Azcón ha agregado que con el fondo destinado, para la misma causa, a las Comunidades Autónomas -dotado con 16.000 millones de euros-, el reparto se ha hecho por el número de habitantes en las distintas regiones, no por la situación económica de las arcas municipales.

Por su parte, el regidor ha asegurado que la situación de endeudamiento en la que se encuentra el Consistorio zaragozano es fruto de la gestión de las corporaciones municipales anteriores de PSOE y Podemos: "Esta pésima gestión hoy se ve agravada porque los acuerdos que ha desarrollado el Ministerio de Hacienda excluyen a nuestra ciudad del fondo más importante que se va a destinar a todos los ayuntamientos de España", ha subrayado.

"Es curioso que los mismos partidos -PSOE y Podemos- que han provocado la pésima situación en la que se encuentra en estos momentos el Ayuntamiento de Zaragoza, ahora no piensen en los ayuntamientos que peor situación tienen", ha opinado Jorge Azcón. En este sentido, junto con Zaragoza, quedan fuera de dicho fondo los ayuntamientos de Lérida, Cádiz, Murcia y Granada, entre otros.

Por su parte, el alcalde de Zaragoza ha valorado esta decisión de "incomprensible, inaceptable e intolerable" y, por ello, ha asegurado que desde el Consistorio "no van a permitirlo" y van a hacer "todo lo que esté en su mano, porque los ciudadanos de Zaragoza, que también son españoles, tienen derecho a que una parte de esos fondos vengan a nuestro ayuntamiento.

Ha apostillado que es "un insulto a todos los zaragozanos" que en la situación económica que se encuentra el consistorio de capital aragonesa -el más endeudado de España, con más de 1.000 millones de deuda- "se nos deje fuera de este fondo y no percibamos ni un solo euro".

Por otra parte, Azcón ha explicado lo siguiente: "Hay alcaldes del PSOE, con los que he hablado y me han dicho que están molestos con esta decisión, que no la entienden". "Ya hemos visto a ministros y diputados palmeros, pero los alcaldes no van a aplaudir una medida del Gobierno de España que es injusta, porque van a defender a sus ciudades y a sus ciudadanos por encima de los intereses del partido", ha indicado.

Azcón ha asegurado que en las conversaciones con estos alcaldes socialistas algunos les han confesado que han intentado que la alternativa "fuese otra", pero "Pedro Sánchez, su Gobierno y, en concreto, en Ministerio de Hacienda se han cerrado en banda". "No entiendo que el presidente Sánchez haya pedido en Europa fondos para los países más castigados por la crisis, pero luego no decida ayudar a las ciudades españolas que tienen más problemas", ha añadido el alcalde.

Por último, Jorge Azcón ha señalado que con esta votación "se rompe una forma de trabajar en torno al consenso, que se llevaba practicando durante décadas. El Partido Socialista no ha conseguido convencer a ningún otro partido en la FEMP -PP, PdCat, Cs e IU-Podemos- para votar a favor de esta injusta medida", la cual se aprobará este martes, 4 de agosto, en Consejo de Ministros.