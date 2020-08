Ayuntamiento Guadalajara actuará en las aglomeraciones y botellones ante la "contundencia" requerida por los vecinos

El concejal responsable de los Consejos de Barrio ha agradecido en rueda de prensa a todos los vecinos representados en este órgano que les facilitaran datos sobre los puntos o zonas donde se están dando estas aglomeraciones, tanto públicas como privadas, y aunque no son muchas, sí ha aprovechado para recordar a los jóvenes que se sigue conviviendo con el virus y que "no ha dejado de matar".

"Intentaremos actuar en todas porque todos los Consejos de Barrio nos han pedido que seamos contundentes", ha señalado el edil. De igual modo, el Ayuntamiento, en respuesta a la petición de los Consejos de Barrio, incrementará la presencia de la Policía Local en los barrios y realizará campañas de concienciación sobre el uso del mobiliario urbano y la correcta convivencia de los vecinos que tienen y no tienen animales de compañía.

Y es que, según el concejal responsable de los Consejos de Barrio, mayoritariamente todos han pedido una mayor presencia policial a pie de barrio y más civismo, como requerimientos para sus barrios.

SE INCREMENTARÁ LA FRECUENCIA POLICIAL EN LOS BARRIOS

No obstante, el también presidente de los Consejos de Barrio ha señalado que, de momento, no es posible que haya un policía por cada barrio porque no hay personal suficiente aunque si ha apostado por incrementar la frecuencia de las patrullas en ellos.

Marco ha reconocido que a raíz de las jubilaciones de los últimos años la plantilla de la Policía se ha visto reducida pero ha asegurado que en los próximos años está prevista la incorporación de 23 nuevos agentes con los que esperan poder dar respuesta esta demanda.

"Nosotros nunca hemos prometido que haya policías de barrio; hemos prometido que vamos a mejorar la seguridad de la ciudad", ha apuntado."El cambio en los Consejos de Barrio como herramientas de escucha ya ha llegado", ha dicho el concejal y presidente también de este órgano tras asegurar que de las 84 solicitudes, prácticamente el 90% se van a realizar a lo largo de la legislatura y el 75% este mismo año.

No obstante, el concejal del área ha solicitado a todos las asociaciones que aún no están inscritas en estos consejos, que lo hagan, porque su objetivo es que la participación sea mucho mayor y ha recordado también que se trata de una herramienta abierta a las que pueden ir todos los vecinos porque "ahí tendrán voz". Marco ha resaltado la actividad de las asociaciones de los barrios en general.

Una intervención en la que el concejal ha lamentado el "ninguneo" por parte del anterior equipo de Gobierno del PP de los Consejos de Barrio cuando en su opinión, este órgano de participación y contacto "directo" con los vecinos es un "elemento clave de escucha y rendición de cuentas" para el nuevo Ejecutivo municipal.

La semana pasada se celebraba la segunda sesión de los Consejos de Barrio de esta legislatura y la primera del año actual, reuniones que se realizarán mientras dure la pandemia en el Centro Municipal Integrado con el fin de garantizar las medidas de seguridad requeridas. En Guadalajara hay aproximadamente 83.000 personas censadas aunque viven aproximadamente 100.000.