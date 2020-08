Dakota denuncia que ha estado dos días en el calabozo: "Me han pegado un palizón"

Dakota ha acudido este sábado al plató de Viva la vida para aclarar todo lo sucedido tras su polémica detención.

En un primer momento, se difundió la noticia de que Dakota había sido detenida y pasado la noche en el calabozo por una violenta discusión con su madre. Fue el padre quien llamó a la Policía para alertar de lo sucedido, pero como ella no quiso presentar cargos contra su hija, fue puesta en libertad. La madre ha desmentido esta información y para aclararlo han alegado que "si no hubieran actuado de oficio". El programa confirma que Dakota no tiene ninguna causa abierta por malos tratos hacia su madre.

La ex concursante de Supervivientes ha querido explicar que el motivo de su detención fue que una vecina llamó a la Policía al haber escuchado gritos dentro de su casa, algo que ella misma considera como "algo normal", excusándose de que tiene un hermano sordo.

Ha relatado que la primera noche que pasó en el calabozo estuvo sola, sin que ningún policía le explicara la razón por la que estaba detenida, por lo que ella creyó que era por unas deudas que aún no ha saldado.

También ha reconocido que por haber salido del programa Hermano Mayor se le ha tratado de "peor" manera, tanto de manera verbal en los medios como dentro de la comisaría. "Me han pegado y todo", ha declarado. "Me pegaron un palizón. Aún tengo señales". Hechos que ya ha puesto en manos de la justicia, aunque no ha acudido a un hospital a obtener un parte de lesiones.

Dakota ha relatado que estuvo dos noches durmiendo en el calabozo porque se "puso chula con la Policía" y opuso resistencia a la autoridad. "Me encaré".