Coronavirus.- Match COVID19 uneix investigadors de tota la Comunitat per a "fer front als desafiaments" de la pandèmia

Aquesta col·laboració s'ha traduït en la generació de 47 idees, que han cristal·litzat en 22 projectes presentats per al seu finançament a diferents instàncies, amb temàtiques tan diverses com la creació de molècules antivirals que inhibixen el desenvolupament del virus o un altre d'impressió 3D de ventiladors per a pacients afectats.

El propòsit de 'Match COVID19' és posar en contacte equips d'investigació i capacitats de laboratori i llançar projectes de R+D que puguen resoldre problemes associats a l'epidèmia, sumant esforços i capacitats científiques i tecnològiques que, fins i tot estant geogràficament propers, no són fàcilment identificables sense una acció adequada de coordinació.

A un nucli inicial, format per la Universitat Politècnica de València (UPV), la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) i l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe (IIS La Fe), es van sumar prompte la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), la Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH), la Universitat d'Alacant (UA), l'Institut d'Investigació Sanitària INCLIVA i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC).

"Ha sigut especialment significativa la tasca de connexió de la investigació realitzada en les universitats i el CSIC amb els centres d'investigació hospitalaris, ja que solament una col·laboració estreta entre tots dos pot aconseguir l'adequada transferència dels resultats a la pràctica clínica. Aquesta aportació de la iniciativa és especialment rellevant, ja que ha contribuït a derrocar barreres i eliminar el mur de desconeixement existent entre els equips d'investigació clínics i acadèmics", destaquen els promotors.

La iniciativa va coincidir amb el llançament per part de diverses institucions de fons específics per al finançament de projectes que respongueren els reptes sanitaris i socials causats per l'epidèmia: la convocatòria de l'Institut de Salut Carlos III, diverses actuacions de la Comissió Europea en investigació i innovació en resposta al coronavirus i el Fons Supera Covid-19 llançat per la CRUE Universitats, el CSIC i el Banc Santander.

Davant aquesta oferta de finançament, es van dirigir principalment els esforços de coordinació i de formació d'equips interdisciplinaris.

Al llarg de tres mesos de treball mitjançant una plataforma web específica, s'han difós 47 expressions d'interés per a la cerca de socis, remeses per investigadors i investigadores de les institucions participants i han generat 79 contactes.

"Les Oficines de Transferència i Innovació de les institucions participants han realitzat una tasca d'identificació d'equips interessats a sumar-se a les propostes presentades, aconseguint així generar noves connexions i ampliant l'enfocament i abast dels projectes davant un repte que exigia solucions directament aplicables", apunten els impulsors de la iniciativa.

Així, gràcies a 'Match COVID19' finalment s'ha aconseguit crear 25 col·laboracions, de les quals 22 ja han sol·licitat finançament o preveuen fer-ho a curt termini.

Es tracta de 22 projectes en camps com la millora del disseny i l'ús d'EPI i instal·lacions clíniques, millora de dispositius de ventilació, desenvolupament de fàrmacs, millores en l'organització hospitalària, impactes socials de l'epidèmia i del confinament o aplicació de la ciència de dades per al control epidemiològic, entre uns altres.

MOLÈCULES ANTIVIRALS

Des de molècules antivirals a impressió 3D de ventiladors. Per exemple, l'Institut de Síntesi Orgànica de la Universitat d'Alacant ha aconseguit iniciar una prometedora col·laboració amb el departament de Química Física i Analítica de la Universitat Jaume I i amb FISABIO per a crear molècules antivirals senzilles no citotòxiques que inhibeixen el desenvolupament de la COVID-19.

A l'experiència de síntesi del grup alacantí se sumen la capacitat de disseny computacional de la UJI, i l'experiència en anàlisis biològiques de Fisabio.

Tant J. M. Sansano (UA), V. Moliner (UJI) i X. López (Fisabio) s'han mostrat agraïts per la iniciativa que els ha permès conjuminar els seus esforços per a aconseguir una alternativa farmacològica eficaç.

Un altre exemple vé de la mà de l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe, el qual ha aconseguit localitzar un grup d'investigadors i tecnòlegs de la Universitat Politècnica de València per a la producció mitjançant impressió 3D de ventiladors de turbina amb muntatge senzill.

J.M. Alonso (IIS La Fe, Grup d'Investigació en Medicina Perioperatoria, Anestesiologia i Reanimació), A. Tiseira, de l'Institut Universitari CMT - Motors Tèrmics, i P. Quintero, també de l'Institut Universitari CMT - Motors Tèrmics (UPV), estan immersos en una acció inicial per a la validació del concepte.

"Match COVID19 ha demostrat la versatilitat i capacitat de resposta de les OTRIs per a canalitzar les necessitats de transferència de coneixement en les circumstàncies crítiques generades per l'epidèmia de COVID-19, aprofitant el potencial investigador de les seues institucions, generant sinergies i posant-ho al servici de la societat valenciana", conclouen.