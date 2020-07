Els MIR mantenen la vaga davant la "falta de voluntat" de la Conselleria per a negociar i buscar solucions

En un comunicat, el Comité de vaga CESM-Comunitat Valenciana i .ESTIME Vaga MIR, acusen la Conselleria d'haver convocat hui els seus representants "per a exposar que no poden negociar gens i proposar un crear un nou fòrum perquè allí es traslladen les reivindicacions que han provocat la convocatòria de vaga".

"Amb descaradura i desvergonya s'excusen amb arguments com 'que la resta de sindicats no admeten la negociació', 'que són competències del Ministeri', 'que la Conselleria d'Hisenda no permet negociar cap millora retributiva' o 'que desconeixen els abusos que les gerències consenten sobre els residents", critiquen.

"Ens sorprèn que el govern del Botànic, -prossegueixen- a diferència d'altres governs autonòmics, com el de Madrid, que es troben a un pas de subscriure un acord amb els nostres companys residents, permeten que es menyspree i ignore el col·lectiu sanitari, al qual amb grandiloqüència han titlat d'herois i a l'hora de demostrar el seu respecte i consideració, com trilers, eludeixen la seua responsabilitat".

En aquesta línia, demanen "el cessament immediat" de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, "doncs qualsevol altra posició del president de la Generalitat, Ximo Puig, serà avalar i recolzar la incompetència i falta de voluntat negociadora del seu govern", conclouen.