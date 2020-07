Coronavirus.- Oltra descarta les PCR cada 15 dies en les residències per a evitar un "acarnissament" als majors

Oltra, en la roda de premsa posterior a la reunió del ple del Consell, ha explicat que els tècnics desaconsellen aquesta mesura, que han sol·licitat des de la patronal, perquè la PCR és "una foto fixa" i "si dona negatiu no assegura que als tres dies done positiu, amb el que ens queden 12 dies sense cobrir".

Així mateix, ha advertit que quan ix negativa "pot induir a baixar la guàrdia" en les mesures seguretat. Per açò, és "molt més segur que tot el personal porte material de protecció que baixar la guàrdia perquè el virus no entra per la finestra, sinó per les persones".

A més, ha comminat a pensar en el benestar dels usuaris que són "en la majoria de casos persones molt majors, en molts casos amb insuficiència respiratòria o demències" i per a fer-los una prova tan invasiva com és la PCR cal immobilitzar-los, la qual cosa suposa "un acarnissament".

En qualsevol cas, ha recalcat que aquest dilluns s'haurà finalitzat amb el repartiment de material de protecció a totes les residències de la xarxa per a passar l'estiu.

"NO HI HAURÀ NOVA NORMALITAT"

A més, ha confirmat que "no hi haurà nova normalitat" per a aquests centres i que la setmana vinent es publicarà el nou protocol, que estan ultimant tècnics de les conselleries de Sanitat i de Polítiques Inclusives, que suposarà un enduriment a les mesures de la fase 3 de desescalada en aquests centres que regien des del passat 29 de juny.

"Vist com està evolucionant la pandèmia i que l'OMS ha dictaminat que al virus li agrada tots els climes i no ha baixat la intensitat de contagis per la calor s'ha decidit no entrar en una nova normalitat en les residències, una cosa que tot el sector entén i comparteix", ha afirmat.