Beyoncé lanza el álbum 'Black is King' con una espectacular estética africana

La cantante Beyoncé ha lanzado este viernes en Disney+ el esperado álbum visual Black is King, que ya se puede ver en streaming, cuatro años después de Lemonade y cuya idea partió de su colaboración en la banda sonora de la versión en acción real de El rey León y en el disco The Lion King: The Gift.

El disco, que se ha grabado en Nueva York, Los Ángeles, Suráfrica, África occidental, Londres y Bélgica, habla de "los viajes de las familias negras a lo largo del tiempo" y se publica, precisamente, el día en el que la cantante recibirá el premio honorífico en los BET Awards.

Horas antes del lanzamiento, Beyoncé lanzaba un último teaser del álbum, de algo más de un minuto, con una estética africana impactante y un cameo de su hija Ivy Blue. Naomi Campbell, Lupita Nyong’o, Kelly Rowland o Pharrell Williams también han aparecido en alguno de los trailers.

Asimismo, la cantante ha publicado un videoclip para la canción 'Already', en el que participan Major Lazer y el cantante Shatta Wale.