Un concierto en Wembley bloquea a Los dispersos e impide que ganen el bote de '¡Boom!'

Los dispersos siguen dejando equipos en la cuneta en su camino hacia el bote de ¡Boom!, que roza el millón y seiscientos mil euros (1.580.000 €), y este jueves fue el turno de Los Arus.

Victoria, Manolo y Miguel Ángel, como portavoz del equipo (Óscar fue eliminado en las rondas previas), fue el encargado de responder las preguntas que les formuló Juanra Bonet en la bomba final.

Los dispersos fueron contestando preguntas hasta que llegaron a la número 6: "¿Qué canción clausuró en el estadio de Wembley el famoso concierto Live Aid de 1985?", preguntó el presentador.

Victoria y Manolo dijeron a la vez que fue We are the world, pero Miguel Ángel insistió que fue "una de Queen, The show must go on", pero negó la cabeza según dio la respuesta, sabiendo que era errónea.

"¿En qué articulaciones de los dedos de sus manos delanteras se apoya el oso hormiguero para caminar?", les preguntó Bonet en la octava pregunta. El portavoz respondió que "falanges", pero fallaron.

También fallaron la número 11: "¿A qué familia de plantas pertenece el canelo, el árbol del que se obtiene la canela?", preguntó el presentador. Victoria que "rosáceas, no creo", pero Miguel Ángel dio esa respuesta, que fue equivocada.

La 14, "en el juego del Catán básico, ¡qué animal de ganado aparece en las cartas de recursos con los que podemos comerciar?", también fue respondida erróneamente ya que dijeron que era "la vaca".

Tras acertar la última pregunta, y con apenas 8 segundos de tiempo para contestar de forma acertada las cuatro preguntas que les quedaban, deliberaron sobre la pregunta del concierto.

Al final, la bomba les estalló sin que les diera tiempo a responder ninguna de las cuatro preguntas que les habían quedado, perdiendo la oportunidad de llevarse el bote de 1580.000 euros, pero ya han acumulado 739.400 euros.