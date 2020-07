El Botànic celebra su reunión de seguimiento para adaptar el pacto tras la Covid y "no dejar a nadie atrás"

Así se han expresado los tres representantes de los partidos (Manolo Mata por el PSPV, Àgueda Micó por Compromís y Pilar Lima por Unides Podem) en atención a los medios antes de la reunión.

Para Mata, la situación de hace un año, cuando se rubricó el acuerdo, "no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora", ya que, además de la Covid-19, hay un gobierno de España del PSOE y Unidas Podemos, y se ha pasado "la DANA y Gloria".

El portavoz de los socialistas en Les Corts ha asegurado que la prioridad es "la salud", ya que "sin personas no vale la pena trabajar". Además, ha destacado las políticas del Botànic 2, que van en "combinación absoluta con el Gobierno" y ha citado como ejemplo la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, que permite liberar fondos de la Renda Valenciana d'Inclusió.

El síndic ha considerado que tras esta crisis, "es evidente que ha habido una derrota del neoliberalismo económico en España y en Europa": "Quien no quiera ver eso, no está entendiendo nada. Esta crisis no tiene nada que ver con la de 2008", ha aseverado. "Europa no es la misma hace un mes que hace tres años, y yo creo que ahora tenemos una oprtunidad política y no podemos fracasar", ha agregado.

Igualmente, preguntado sobre la reunión de presidentes autonómicos a la que acude este viernes Ximo Puig, Mata ha señalado que el 'president' "tendrá un doble papel": "Explicar las bondades de lo que ha pasado aquí, y reivindicar, reivindicar y reivindicar".

COMPROMÍS PIDE "CALENDARIZACIÓN Y TEMPORIZACIÓN"

Por su parte, Micó ha resaltado que el primer Botànic "fue pionero en el Estado en demostrar que los gobiernos de coalición pueden hacer políticas valientes, sociales, y funcionar mejor que las mayorías absolutas".

Para Micó, los gobiernos de coalición "necesitan acuerdos y que haya una sororidad y cooperación entre las fuerzas que forman parte". Por ello, ha considerado que les queda "mucha faena por delante" y que tienen que "sacar adelante el resurgimiento de la Comunitat Valenciana", por lo que es "muy importante hacer esta reunión y ponerse al día".

Así, ha reclamado que haya "mucha continuidad" y ha pedido una "calendarización y temporización" de los encuentros. También ha señalado que han de decidir cómo se van a utilizar las inversiones de Europa y el Estado para que "no pase como en 2008, cuando la salida de la crisis fue en contra de la mayoría social".

Preguntada al respecto de los pactos del PSPV con Ciudadanos, Micó ha señalado que para Compromís es "esencial" que las políticas del Botànic se lleven a la práctica, y ha manifestado que "los partidos de la derecha no están para nada en sintonía con las políticas sociales". "Nosotros no tenemos ningún problema con los pactos, lo que nos preocupa es el contenido", ha manifestado.

PODEM, CON "ESPERANZAS" DE FORTALECER EL PACTO

Desde Podem, Pilar Lima se ha mostrado "muy satisfecha" de que se celebre la reunión, y ha apuntado que tienen "muchas esperanzas" en que "se priorice el interés general de la ciudadanía", por lo que espera que el pacto "salga reforzado".

"Nos enfrentamos a un reto muy importante, una crisis sanitaria, social y económica que todavía está presente y que va a ir a más", ha manifestado. Por ello, ha considerado que el objetivo es "adaptar el Botànic a la situación actual" con el objetivo de "no dejar a nadie atrás".

Para ello, ha apostado por llevar a la práctica "políticas reales y tangibles", y ha señalado que las tres fuerzas pueden "fortalecerse" mediante el pacto. Entre ellas, ha citado la transición ecológica, un nuevo modelo productivo, y fortalecer el sector público, para lo que ha abogado por "la reversión de los hospitales". Asimismo, ha comentado que ha visto "buena sintonía" con el resto de partidos en las reuniones bilaterales que ha mantenido con ellos recientemente.