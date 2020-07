Mañueco anuncia la implantación de un control público preventivo de los entes del sector público de Castilla y León

Fernández Mañueco se ha expresado así en el marco de su comparecencia en la Comisión de investigación en las Cortes sobre el procedimiento de adjudicación e implantación de parques eólicos en Castilla y León, los terrenos de Portillo, el edificio de Soluciones Empresariales y las oficinas de la Junta en el exterior.

El jefe del Ejecutivo autonómico, tras expresar su voluntad de colaboración y reiterar que "poco o nada" tiene que aportar al trabajo de la Comisión, ha anunciado que implantará un "control público preventivo" de los entes del sector público de Castilla y León, un "compliance", que pueda "evitar en un futuro casos como éste" y cuya planificación, diseño y desarrollo general se atribuirán a la Dirección de los Servicios Jurídicos.

Alfonso Fernández Mañueco, en una intervención inicial que ha durado poco más de cinco minutos, ha aclarado que es "completamente ajeno" a los hechos investigados, ha expresado la "total honestidad" de su comportamiento y la "honorabilidad" de su conducta así como su voluntad "inequívoca" de sustentar el Gobierno y la Administración sobre "principios éticos irreprochables".

Precisamente en este sentido, en cumplimiento de su "convicción personal", ha señalado que "más allá" de los compromisos del acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos que recogen la elaboración de un código ético de altos cargos o la creación de la agencia contra el fraude ha anunciado este "control público".

Fernández Mañueco ha aclarado que tiene "poco o nada" que aportar porque nunca ha desempeñado puesto alguno en la Consejería de Economía ni tampoco en los consejos de administraciones de las sociedades o entidades a los que circunscribe la comisión su investigación.

CONDICIÓN DE PRESIDENTE

El presidente de la Junta ha recordado que la Comisión, en la pasada legislatura, no consideró "procedente" su intervención y ha preguntado qué es lo que ha cambiado, algo que cree que es el hecho de que has obtenido la confianza en las Cortes para ser investido presidente, algo que considera que no modifica su relación con los hechos pasados, algo que ha asegurado que los integrantes de la comisión saben.

En la misma línea, ha insistido en que sólo ha cambiado que preside el Gobierno de la Junta, que está "centrado" en el futuro de la Comunidad, sus desafíos y modernización "desde el diálogo" y centrado "en la transparencia como principio fundamental".

Por otro lado, ha expresado su "confianza absoluta" en el Estado de Derecho, en los jueces y los tribunales y en el hecho de que los procesos judiciales abiertos "acabarán por esclarecer hechos y harán caer personas ley en quienes así lo merezcan" porque "la Justicia es la mejor garantía de alcanzar la verdad porque es imparcial".

Precisamente por ello, ha expresado su esperanza de que la comisión de investigación no de pie a "juicios paralelos que no deberían tener cabida en sistema democrático".

Al respecto, ha recordado palabras de la fiscal superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez Rey, en la apertura del curso judicial del año pasado, cuando "alertaba" de uso infundado que en ocasiones e hace con denuncias con poco fundamento, que persiguen sólo descrédito o destrucción del adversario y del uso de la denuncia anónima para buscar causas generales impropias del sistema.

Fernández Mañueco se ha mostrado "convencido" de que ese ánimo y abrir causas generales no sólo se manifiesta en denuncias ante la Fiscalía, sino "día a día en la vida política", algo que cree que no deberían consentir.

Finalmente, tras reitera su "absoluto respeto" a la Justicia y su fe en el Estado de Derecho, ha finalizado su intervención señalando que la eólica es una energía "sostenible", que aporta "desarrollo y prosperidad" a Castilla y León y "mejora" el presente y el futuro de los pueblos y las personas que los habitan y que "los recursos dispuestos para la promoción empresarial son fundamentales para generar oportunidades y empleo, que Castilla y León necesita en estos momentos".