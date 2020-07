Revilla reitera que la economía no se puede parar, pese al aumento de casos de coronavirus

"Ya no hay vuelta atrás, no va a haber ningún confinamiento como el que hemos padecido durante tres meses. Primero, porque la sociedad no lo aguanta y, segundo, porque la economía no lo aguanta. No podemos parar la dinamización económica porque entonces el virus económico va a ser peor que el de la pandemia", ha dicho.

En este sentido, se ha mostrado satisfecho por los datos de ocupación de este mes de julio en Cantabria y ha aportado como prueba el número de visitantes al Parque de la Naturaleza de Cabárceno, que asciende a 112.000 en lo que va de mes, lo que supone un 40 por ciento más en comparación con julio de 2019.

"El verano en Cantabria va bien", ha apostillado Revilla, si bien ha vuelto a hacer un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes, que representan el mayor número de nuevos casos.

Pese a la situación este verano, ha destacado que Cantabria está viviendo un "momento terrible" que va a provocar este año un "agujero" en las cuentas públicas cercano a los 500 millones de euros.

El jefe del Ejecutivo confía en que los 170.000 millones de euros que la Unión Europea ha concedido a España se repartan de forma "justa y equitativa" entre los diferentes territorios.

Así, ha anunciado que este viernes defenderá en la Conferencia de Presidentes, que se celebra en San Millán de la Cogolla (La Rioja), un reparto acorde con el coste real los servicios y no en función del número de habitantes, como ha sucedido con la distribución de los 16.000 millones de euros del Fondo COVID del Gobierno de España.

Revilla ha hecho esta declaraciones durante su intervención en la apertura del encuentro de las presidentas de las asociaciones integradas en el Consejo de la Mujer, que se celebra en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, con motivo de su 30 aniversario.