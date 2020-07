Coronavirus.- Sanitat detecta 44 nous positius en el brot de Gandia i s'eleva el total d'afectats a 158

A més, en les últimes 24 hores s'han detectat 114 nous casos de Covid-19 per prova PCR, amb el que la xifra d'afectats ja supera les 13.000 persones, amb 13.009. En concret, hi ha quatre a Castelló (1.810 en total); 54 en la província d'Alacant (4.387 en total); 54 en la província de València (6.803 en total); i dos casos sense assignar, que se sumen als cinc pendents de dies anteriors.

Així mateix, s'han detectat dos nous brots de tres i quatre casos en l'àmbit familiar a Elx, i al brot d'origen laboral a Oriola se li sumen dos casos nous.

D'altra banda, s'han donat 75 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades ascendeix ja a 18.179 persones: 2.583 a Castelló; 6.028 a Alacant; i 9.566 a València, a més de 2 casos no assignats.

D'aquesta forma, en aquests moments hi ha actius 1.130 casos, la qual cosa suposa un 5,44% del total de positius. Els hospitals valencians tenen, actualment, 86 persones ingressades, 11 més que ahir.

En concret, hi ha 12 en la província de Castelló, sense pacients en UCI; 19 en la província d'Alacant, d'ells 3 en la UCI; i 55 en la província de València, 5 d'ells en UCI.

A més, s'ha registrat una defunció per coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de defuncions se situa en 1.478 persones. Per províncies: 227 en la província de Castelló, 513 en la d'Alacant i 738 en la província de València.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 571.623, de les quals 439.540 han sigut per mitjà de PCR i 132.083 mitjançant test ràpid.

POSITIUS EN DOS RESIDÈNCIES MÉS

D'altra banda, Sanitat ha detallat que s'han donat positius en dos residències més que ahir. Ara són 11, davant de les nou de fa 24 hores. D'ahir a hui, un resident i tres treballadors han donat positiu. Per províncies: hi ha una residència afectada a Castelló, tres a Alacant i set a València.

Mentre, només una residència es troba sota control del personal sanitari, davant de les dos que hi havia aquest dimarts.