Otegi cree que la "polémica" sobre la Conferencia de Presidentes refleja "la sumisión" y dice que "no vale con quejarse"

En un comunicado, Otegi ha aludido de este modo a la "polémica" abierta en torno a la convocatoria de la conferencia de presidentes autonómicos que se celebrará el viernes en La Rioja y la asistencia o no del lehendakari, Iñigo Urkullu, que había anunciado que no tenía previsto acudir porque considera que se debe convocar antes la Comisión Mixta del Concierto Vasco, en la que se debe fijar la capacidad de endeudamiento de Euskadi y el nivel de déficit.

A juicio del coordinador general de EH Bildu, este debate constituye "una prueba más de la relación jerárquica de sumisión que impone el modelo autonómico y constitucional español".

Tras denunciar que ese modelo de relación "sigue siendo avalado por aquellos que, renunciando a un modelo de soberanía, siguen tratando de afianzar en el país un modelo regionalista y autonómico reformado", Otegi ha advertido de que "insistir en la existencia de un modelo bilateral, además de una ficción, es un absurdo político, ya que todas las relaciones entre dos entes son bilaterales".

En este sentido, ha remarcado que "ése no es el problema, lo que nuestro pueblo necesita son relaciones bilaterales en condiciones de igualdad, no de sumisión a un orden constitucional que no nos reconoce como nación con derecho a decidir".

"UNA REALIDAD"

El líder de EH Bildu ha asegurado que "sin soberanía no existe un orden que proteja a nuestro pueblo", de modo que "no vale quejarse permanentemente del maltrato al que someten a nuestro pueblo, sino que hay que poner en pie alternativas que den solución a sus problemas empezando por decir alto y claro que no somos ni menores de edad ni estamos incapacitados para tomar nuestras propias decisiones".

Por ello, ha añadido, "EH Bildu seguirá trabajando para que ese marco de soberanía sea una realidad que nos permita poner en práctica políticas públicas que pongan en el centro los intereses de las grandes mayorías sociales".

Según ha subrayado, "el actual modelo autonómico nos impone al conjunto de Hego Euskal Herria límites en nuestras políticas económicas y sociales que no nos podemos permitir frente al grave deterioro de las condiciones económicas y sociales derivadas de la pandemia".