Asamblea respalda las sanciones por incumplir las medidas del Covid-19 y aprueba ayudas para afectados por los ERTEs

A través del decreto-ley de sanciones, se establecen multas de 100 euros por no llevar mascarilla hasta los 600.000 euros en caso de que se ponga en peligro a más de 100 personas en locales públicos o privados por no respetar las medidas de seguridad y contención del virus.

El consejero de Salud, Manuel Villegas, se ha mostrado preocupado por la situación en la Región. "Seguimos viviendo una situación muy preocupante. Me gustaría poder anunciar que la pandemia empieza a remitir y que no se detectan nuevos casos, pero lamentablemente no es así, los nuevos casos están creciendo de forma exponencial en las últimas semanas", ha expuesto.

A su vez, considera que las sanciones, que van desde la leve, con multas de 100 a 3000 euros, hasta las muy graves, con sanciones de hasta 600.000 euros, "son medidas necesarias para proteger a los ciudadanos. No podemos volver atrás y no nos lo podemos permitir".

En este sentido, los grupos parlamentarios PP, Cs y tres de los cuatro diputados de VOX han votado a favor del decreto, mientras que PSOE y Podemos se han abstenido y Pascual Salvador, de VOX, ha votado en contra.

Según la diputada del PP Mari Carmen Ruiz, esta norma tendría que ser una ley nacional, pero "el Gobierno de Sánchez ha hecho oídos sordos a esta petición y de nuevo se muestra impasible ante el riesgo que supone no contar con las herramientas suficientes que impidan que estas conductas irresponsables de algunos pongan en peligro la salud de los demás".

El portavoz de Ciudadanos, Juan José Molina, ha aludido a la necesidad de este régimen sancionador para "garantizar la eficacia de las medidas adoptadas en nuestra región con el fin de prevenir y controlar posibles rebrotes". A pesar de todo ha dicho que la sanción " es la última solución y antes están las medidas de precaución, higiene, distanciamiento social y sentido común", para lo que ha aludido a medidas preventivas como la herramienta de rastreo de contagios.

El socialista José Antonio Peñalver ha solicitado que se tramitara el decreto como proyecto de ley, algo que se ha rechazado. Él también ha expuesto que las sanciones "no son lo más importante en el control de los rebrotes", considera que el Gobierno regional "se ha confiado a la suerte de la primera oleada" y que debería haber puesto en marcha otro tipo de medidas achacándoles falta de planificación y de previsión.

Desde Podemos, Rafael Esteban ha asegurado que aunque el Gobierno regional "sea un desastre, nosotros vamos a ser colaboradores en este tema", ha dicho pidiendo también la tramitación del decreto como proyecto de ley.

Por su parte, aunque han votado a favor, la diputada de VOX Mabel Campuzano ha manifestado que se establecen sanciones que podrían afectar a la "libre circulación o libertad de personas" que podrían contraponerse con artículos de la Constitución.

AYUDAS A TRABAJADORES

Por otro lado, el Pleno de la Asamblea ha convalidado por unanimidad el decreto ley para crear un programa de ayudas para personas trabajadoras por cuenta ajena con rentas bajas y que se hayan visto afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo a causa del Covid-19.

El consejero de Empleo, Miguel Motas, ha explicado la necesidad de aprobar este decreto-ley ya que la pandemia ha afectado especialmente al ámbito laboral provocando un incremento del desempleo. "Se han producido suspensiones en los contratos de trabajo y reducciones de jornada, entre otros", ha dicho.

En ese sentido, el objetivo de la norma aprobada consiste en establecer ayudas "urgentes y extraordinarias" por valor de 2,5 millones de euros que complementen a las que se reciben por parte del Estado. "Es la primera vez que en la Región se subvenciona a los trabajadores en activo, es una medida necesaria e imprescindible", ha reiterado, recordando que ésta se enfoca especialmente a aquellas personas cuyas bases de cotización sean menores.