Oltra creu "una quimera" mantindre l'oci nocturn de pubs i discoteques perquè és "incompatible" amb la seguretat

20M EP

La vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha opinat que hi ha "un tipus d'oci" que per la seua "naturalesa" és "incompatible" amb les mesures de seguretat contra la pandèmia i per açò ha apostat per buscar "suport econòmic" per al sector i els seus llocs de treball. "És una quimera", ha dit sobre intentar mantindre un oci "incompatible" amb les mesures de seguretat, ha dit en referència a pubs i discoteques.