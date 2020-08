Qué frutas y verduras están de temporada en agosto

Durante el mes de agosto, el mes más veraniego, en la cesta de la compra están presentes una gran variedad de frutas y verduras de temporada, especialmente las frutas de hueso y las verduras de colores vivos, muy ricas en antioxidantes y otras sustancias beneficiosas, como los betacarotenos, que nos protegen contra los potentes rayos de sol de verano. Y es que, comer vegetales de temporada en grandes cantidades, no solo cuida de nuestra salud, también de la del planeta y de la economía de los agricultores que tenemos más cerca.

Frutas

•Albaricoque: Ya está terminando la temporada de este exquisita y aromática fruta, que podemos comer casi de dos bocados. Más rica en potasio que la mayoría de las frutas, al albaricoque es diurético, y contiene gran cantidad de antioxidantes, como los betacarotenos y las vitaminas C, A y E. Su versión deshidratada, los orejones, es una gran fuente de magnesio.

•Ciruela. Otra fruta que está dando sus últimos coletazos en verano es la ciruela, una fruta con gran cantidad de antioxidantes y un gran remedio para combatir el estreñimiento, sobre todo gracias a la fibra y sorbitol que contiene. También son muy depurativas y ayudan a prevenir la anemia.

•Higo. Cuando termina la temporada de las brevas, empieza la de los higos, una fruta rica en calorías si la comparamos con la media de las frutas, pero que aporta gran cantidad de nutrientes, como hierro y calcio. De hecho, es la fruta que más calcio contiene. También gran cantidad de fibra y flavonoides, sustancias cardioprotectoras.

•Manzana. Aunque las encontramos durante todo el año en el supermercado, las manzanas están en un mejor punto desde este mes de agosto, un momento ideal para disfrutar de una roca digestiva y muy rica en péptina, una de las fibras más saludables.

•Melocotón: La fruta de hueso más característica del verano también está en su punto en agosto. Una excelente noticia porque aún podemos disfrutar de la gran cantidad de betacaroteno o pro-vitamina A que contiene, además de fibra, potasio… lo que la convierte en una fruta diurética y muy digestiva.

•Melón. Refrescante e hidratante, el melón contiene un 85% de agua, por lo que su fama de ‘fruta que engorda’ no se corresponde con la realidad, pues además es muy diurética. También contiene gran cantidad de vitaminas, fibra y tiene un efecto antiinflamatorio.

•Nectarina: Prima hermana del melocotón, la nectarina sí podemos comérnosla a mordiscos sin necesidad de pelarla. Está con nosotros todo el verano, así que todavía podemos disfrutar unas semanas de sus propiedades depurativas y antioxidantes.

•Paraguaya: Este mes es el último que podemos disfrutar de esta fruta de forma peculiar y de sabor exquisito, más dulce aún que el melocotón, pero con las mismas propiedades antioxidantes, diurética y antiestreñimiento.

•Pera: La segunda mitad del año es cuando las peras están en su mejor momento, especialmente durante el verano. Aunque está indicada siempre, al ser una fruta muy suave y ligera, será especialmente beneficiosa para las personas con problemas digestivos.

•Plátano: Rico en potasio, magnesio y con un poco más de azúcar que la media de las frutas, los plátanos sin ideales para los deportistas, los niños y personas con trastornos digestivos, como la diarrea, el acidez o el reflujo.

•Sandía: Sandía es sinónimo de verano, sobre todo gracias a su frescura y a la enorme cantidad de agua que contiene -un 90%-, que evitará que nos deshidratemos durante las semanas más calurosa de verano. Aeem,as su color rojo intenso delata su gran cantidad de betacorotenos, pero también en rica en vitamina C.

•Uva: A finales de este mes, en muchos lugares de España ya encontramos uvas en su punto óptimo de maduración. Sus propiedades son casi infinitas: diuréticas, favorecen el tránsito intestinal, son muy ricas en gran cantidad de antioxidantes y fitonutrientes que las dotan de propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas e incluso antienvejecimiento.

Calendario de frutas y verduras de temporada del mes de agosto soydetemporada.es

Verduras

•Acelga: Aunque en verano no es la verdura más demandada, pues no puede preparase en ensalada, la acelga está disponible prácticamente todo el año porque se adapta a casi cualquier clima. Es muy rica en vitamina C, ácido fólico, vitaminas A, E y B y magnesio.

•Ajo: A este condimento casi indispensable en nuestra cocina, se le atribuyen infinidad de propiedades, desde su capacidad para combatir virus y reforzar el sistema inmunitario hasta ¡quitar las verrugas! Cierto o no, la verdad es que les da a los platos un sabor inconfundible. ¡Suerte que lo tenemos todo el año! Aunque es ahora cuando está en su mejor momento.

•Berenjena: La berenjena es muy pobre en calorías, pero no en nutrientes, pues tiene una gran cantidad de minerales, potasio… y contiene estatinas, sustancia presenten en los medicamentos utilizados para el control del colesterol.

•Calabacín: De junio a septiembre, aunque lo tenemos en el super todo el año gracias a los invernaderos, es la temporada natural del calabacín, una verdura muy baja en calorías, suave y versátil rica en fólico, potasio, hierro o manganeso.

•Calabaza. Este mes empieza la temporada de la calabaza, una hortaliza con una gran riqueza vitamínica y en antioxidantes, como los betacarotenos, y a la que se le atribuyen muchos beneficios para la salud, como combatir el estreñimiento y ayudar a distintas funciones del organismo, como el aparato urinario, cardiovascular o inmunitaria.

•Cebolla: El refrán ‘quien bien te quiere te hará llorar’ se inventó para la cebolla, pues, ca cambio de algunas lágrimas, nos aporta propiedades depurativas, protectora contra patógenos… y una versatilidad que la hace imprescindible en cualquier cocina.

•Judía verde: En verano, esta verdura presente en los super todo el año, nos llega directamente de la huerta, lo que hace que este aún más sabrosa. Entre sus propiedades, su contenido en ácido fólico -ideal para embarazadas-, en vitamina C y su capacidad para combatir la diabetes y el colesterol.

•Lechuga: No nos imaginamos una ensalada sin lechuga, unan verdura que, aunque sola parezca un poco insípida contiene nutrientes muy beneficiosos, como el ácido fólico, el potasio o la fibra, ideal para combatir el estreñimiento y la retención de líquidos.

•Patata: A pesar de su mala fama, las patatas solo engordan fritas, pues cocidas o asadas tienen pocas calorías. Además, los hidratos que contiene son de absorción lenta, lo que la convierte en un alimento aconsejado para los diabéticos. También contienen vitaminas del grupo B, que cuidan de nuestro sistema nervioso, y ayudan a combatir la acidez y el reflujo.

•Pepino: Los pepinos son muy pobres en calorías, pero, además de mucha agua, aportan muchos nutrientes beneficiosos, como esteroles, que ayudan a reducir el colesterol, potasio, lo que los hace muy diuréticos, y son muy digestivos.

•Pimiento: Verdes, rojos, amarillos… esta riqueza cromática de los pimientos delata su gran contenido en carotenos, un antioxidante muy beneficioso, sobre todo los rojos. También son muy ricos en vitamina C y, aunque tengan fama de lo contrario, protegen la mucosa intestinal y son digestivos… siempre y cuando no piquen.

•Remolacha: La remolacha morada es todo un superlimento con muchísimas nutrientes y propiedades, como una gran cantidad de vitaminas del grupo B, ácido fólico, fósforo, hierro y yodo. Además, se dice que favorece la circulación y protege contra la hipertensión y las cataratas.

•Tomate: ‘Sólo’ lleva en nuestra cocina 500 años y no sabríamos que hacer son él. Y es que el tomate, tanto frito como crudo, además de versátil, es bajo en calorías y muy rica en fibra, agua, varias vitaminas y minerales como potasio, fósforo o magnesio. El más famoso de los antioxidantes que contiene es el licopeno, uno de los más potentes. Además, se concentra más en el tomate frito que en el crudo.

•Zanahoria: De la zanahoria se dice, desde que es buena para la vista, hasta que protege los pulmones. Además, es rica en carotenos -que ayudan a mantener sana la piel y las mucosas- y es muy suave con el aparato digestivo.