EPA.- La CEV alerta que la crisi afecta de forma més severa la Comunitat i demana "sense demora" reformes estructurals

La institució ha realitzat una valoració "rotundament negativa de les dades de l'EPA corresponents al segon trimestre del 2020", ja que "les dades corroboren la trajectòria contractiva de l'activitat i l'ocupació com a conseqüència de la crisi provocada per la Covid-19".

Segons els nombres de l'última EPA, en un trimestre tradicionalment molt favorable per a l'activitat i l'ocupació, el nombre d'ocupats descendeix a la Comunitat en 6.200 persones i el nombre d'aturats augmenta en 42.500 persones.

No obstant açò, apunten des de la CEV, "la valoració és encara més negativa, atenent tres motius". En primer lloc, perquè atés que les persones acollides als ERTO segueixen computant estadísticament com a "ocupats", la xifra d'"ocupats" de l'EPA no reflecteix l'enfonsament real de l'activitat en els sectors productius.

A més, a causa que un gran nombre de persones en cerca d'ocupació (per no complir amb els requisits estadístics d'"aturats") figuren en les estadístiques com a "inactius", la xifra d'"aturats" de l'EPA no reflecteix l'augment real del nombre persones desocupades i en cerca d'ocupació. En aquest sentit, el nombre d'inactius per raons diferents a la jubilació, incapacitat permanent, tasques de llar o estudi, ha augmentat a la Comunitat en 50.000 persones, i equivalen a un increment de més del 107 % en taxa anual.

I, en tercer lloc, -prossegueixen- perquè malgrat que la crisi provocada per la Covid-19 afecta de forma generalitzada totes les economies a nivell global, els seus efectes són asimètrics i estan afectant la Comunitat Valenciana de forma més severa que a la mitjana nacional. La Comunitat Valenciana és la quarta comunitat autònoma amb major descens percentual en el nombre d'ocupats i la quinta amb major augment percentual d'aturats.

A la vista d'aquestes dades, "i conscients de la realitat i de les perspectives de futur", des de la CEV s'insisteix que la severitat de la situació econòmica requereix "en el curt termini de mesures fiscals i laborals que permeten preservar el teixit productiu i l'ocupació, i en el mig termini, però sense demora, de reformes estructurals que incidisquen positivament en els nivells de productivitat del nostre teixit productiu i que permeten avançar cap a un canvi de model productiu més intel·ligent, sostingut i sostenible".