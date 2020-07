La CCE considera que la tasa de paro en Canarias está "más cercana" al 40% que al 21,55%

García basa este dato en que según la EPA en Canarias hay 225.900 parados en el segundo trimestre, a los que se les añade los 97.000 activos que "han caído y se han ido a inactivo, más los 140.000 que están en ERTE", esto conlleva a que en el archipiélago haya algo menos de "470.000 parados -con un margen de jubilados-, que sería una tasa de paro del 40 por ciento, mucho más cercana al 21,55 por ciento" que muestra.

Si bien, apuntó en rueda de prensa, que solo "espera que los 140.000 personas en ERTE no" tengan que ir al paro en Canarias. García dice desconocer por qué el INE considere inactivos a tantas personas, si es porque no estaban abiertas las oficinas de empleo o porque no había posibilidad de encontrar un trabajo en el segundo trimestre, si bien defiende que "gran parte" son parados.

Este mismo análisis lo traslada a nivel nacional, lo que supondría que habría casi 6 millones de parados, que implicaría un 25 por ciento de tasa de paro en España, no el 15 por ciento que arroja la EPA. "El dato es crucial, se ve una correlación directa".

"No estoy diciendo que nadie quiera ocultar nada pero si se consideran los parados, los ERTE -que no están trabajando, están parados aunque no se cuentan como tal porque están cotizando- y los inactivos, la tasa de paro se eleva casi al 40 por ciento -en Canarias-", incidió.

De este modo, cree que este dato estaría más cercano a las previsiones de la Consejería de Turismo, que "nada tiene que ver" con la de Economía.