Les emissions mitjanes de CO2 dels cotxes matriculats en el primer semestre descendeixen un 5,04% a la Comunitat

Segons l'associació, aquesta retallada s'explica per l'auge dels models microhíbrids, que fins a juny han acaparat el 5% del mercat, amb un increment en les seues matriculacions del 95%. De la mateixa manera, els híbrids endollables també han contribuït a reduir les emissions mitjanes de CO2, en incrementar un 42% les seues vendes.

No obstant açò, els vehicles 100% elèctrics a penes han comptabilitzat 5.182 unitats matriculades, un 5% menys que en el mateix període de l'any passat i de totes eixes entregues, fins a 1.384 unitats les han matriculat els concessionaris, mentre que els particulars solament han mercat 1.170 unitats de cotxes 'zero emissions' entre gener i juny, un 38,8% menys.

En aquest sentit, i malgrat la reducció, Faconauto ha considerat que, amb la configuració actual del mercat i amb l'impacte que ha tingut la Covid-19 sobre les matriculacions, serà "impossible" que el sector puga complir amb l'objectiu d'emissions mitjanes de 95 grams que ha establit la Unió Europea per al conjunt del 2020.

"Si es comptava amb els cotxes elèctrics per a retallar les emissions de CO2, els compradors ens estan dient que eixe no és el camí. Enguany s'estan venent menys models electrificats perquè no hi ha suficient demanda, malgrat que l'oferta sí que és major. Açò vol dir que s'estan accelerant processos, amb una normativa molt exigent, que ni la societat ni el sector estan en disposició de complir", ha lamentat la vicepresidenta Executiva de Faconauto, Marta Blázquez.