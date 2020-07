CSIF considera "insuficient" l'augment de docents i exigeix a Educació que reduïsca ràtios

Per a aquest sindicat, "la xifra d'una mica de més de 4.300 docents d'augment no garanteix professionals per a atendre la necessària reducció, per prevenció de contagi i per a millorar la formació, de ràtios de 15 alumnes per aula".

Eixa contractació "tampoc assegura l'atenció presencial en tots els nivells, inclosos els últims cursos d'ESO, Batxillerat i Formació Professional", opinen.

La central lamenta, en un comunicat, "el retard amb el qual Conselleria està afrontant tant la contractació de personal com la difusió de les mesures de seguretat". En aquest sentit, CSIF agrega que "a hores d'ara, encara Educació no ha divulgat les dates de publicació de places adjudicades, a més de que el personal docent haurà d'escollir a cegues per falta d'un llistat de vacants per centres, malgrat que el sindicat ha reclamat eixe llistat".

Subratlla l'entitat que resulta "fonamental que els professionals que s'incorporen als centres ho facen com més prompte millor" i assenyala "l'error de dilatar la seua entrada, com està ocorrent, ja que solament ocasionarà que els docents, en començar en els centres al setembre, no tinguen temps material de conéixer, interioritzar i aplicar els plans de contingència del centre educatiu on siguen destinats".

D'altra banda, l'organització recalca que "eixe mateix retard s'està produint en la publicació dels plans de contingència, que inclouen les mesures per a afrontar la pandèmia per Covid-19 en les aules durant el pròxim curs". Aquesta circumstància pot provocar que "els centres no disposen de temps suficient per a implantar-los amb totes les garanties necessàries", apunten.

CSIF, a aquest respecte, posa l'accent que els plans de contingència que reuneixen les mesures de prevenció en l'actual crisi sanitària, "han de ser models elaborats per Conselleria per a cada nivell, de manera que puguen ser adaptats pels centres educatius en funció de les seues característiques, i no que es veuen obligats els centres a realitzar aquests plans".