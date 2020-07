Confisquen a Elx un senglar que un home tenia com a mascota

Pel que sembla el senglar provenia de la caça furtiva, i havia sigut agafat per mitjà d'una xarxa. L'animal, que estava ficat en una gàbia, presentava lesions en el musell, probablement relacionades amb l'estrés que li provocava l'estar tancat, han explicat.

D'altra banda, els porcs vietnamites són una espècie exòtica catalogada com a invasora (a causa de l'expansió incontrolada i nociva per als ecosistemes silvestres que s'ha anat produint en els últims anys), per la qual cosa la seua tinença està prohibida.

Finalitzades les gestions, es va procedir a realitzar un informe per suposades infraccions a la Llei de Caça de la Comunitat Valenciana, la Llei de Patrimoni Natural i de Biodiversitat, per la tinença d'espècies incloses en el Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores i la Llei de Sanitat Animal.

També se li va denunciar per la manca d'habilitació per a nucli zoològic i per mancar de llicència administrativa per a xicotetes explotacions avícoles d'autoconsum.

El senglar ha quedat depositat en el Centre de Recuperació d'Animals Silvestres de Santa Faç, i la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i transició Ecològica, es farà càrrec dels porcs vietnamites.