Grandes clásicos del cine

The Godfather, cuyo título completo original es: Mario Puzo's The Godfather, es una película estadounidense de 1972 dirigida por Francis Ford Coppola. El filme fue producido por Albert S. Ruddy, de la compañía productora Paramount Pictures. Está basada en la novela del mismo nombre de Mario Puzo, quien ayudó a Coppola a adaptarlo a la pantalla grande, Robert Towne también intervino en la realización del guión pero no fue acreditado.