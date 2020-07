Compromís critica que el Gobierno "no se compromete" a retirar escudos franquistas de cuarteles de la Guardia Civil

Mulet registró tres preguntas sobre la presencia de escudos franquistas en la Comandancia de la Guardia Civil de València, así como en el Destacamento Valencia-B de València y en el cuartel de la Guardia Civil ubicado en el Paseo Cantarranas de València, ha informado la coalición en un comunicado.

En su pregunta, Mulet exponía que "la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, en su Artículo 15 sobre símbolos y monumentos públicos, dice que las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".

Así, añade que "entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas". No obstante, ha criticado que "a pesar de ello, siguen luciendo en las fachadas de diversos cuarteles de la Guardia Civil".

Junto a estas preguntas, Mulet pidió igualmente saber "en qué cuarteles o edificios usados por la Guardia Civil, por las Fuerzas Armadas o por la Policía Nacional continúan existiendo bustos, esculturas, placas, cuadros, fotografías o símbolos o escudos franquistas, detallando edificio y ciudad".

El senador de Compromís ha lamentado que "después de tantos años de democracia y 13 años después de aprobar una ley que prohíbe estos símbolos, que la propia administración general del Estado no los haya retirado de sitios tan visibles como cuarteles de la tercera ciudad más poblada del Estado demuestra que la ley es insuficiente y que a los sucesivos gobiernos y ministros competentes no les ha preocupado lo más mínimo borrar estos vergonzosos rastros de franquismo".

"VERGONZOSA" RESPUESTA DEL GOBIERNO

Mulet ha criticado la "vergonzosa" respuesta del Gobierno, en la que la Administración ha explicado que "al tratarse de edificios antiguos y adscritos a la Administración General del Estado, se había creado una Comisión Técnica de Expertos de la Ley de Memoria Histórica, adscrita al Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, para analizar dichos símbolos".

Así, ha expuesto que "se designó a un Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante como experto que debía visitar los acuartelamientos de la Comunitat Valenciana para así evaluar la posible retirada de los símbolos objeto de la presente iniciativa parlamentaria".

Por otra parte, ha informado que "actualmente la Dirección General de la Guardia Civil, no tiene constancia de que se haya efectuado todavía dicha inspección".

Para Mulet, esta respuesta "demuestra como para el PSOE la Ley de Memoria Histórica y su compromiso con la dignificación de las víctimas del genocidio franquista es de cara a la galería". "Una ley de mínimos, sin régimen sancionador, sin plazos, sin protocolos, permite esta vergüenza", ha censurado.

El senador valenciano ha criticado el hecho de que "13 años después de aprobarse la ley continuemos con estos escudos en fachadas de edificios públicos". "Se han podido quitar de edificios históricos y en estos casos no se tratan de edificios antiguos, son simplemente viejos", ha agregado.

"PASIVIDAD, CONNIVENCIA O NEGATIVA DEL GOBIERNO Y ALCALDES"

"Es una vergüenza que no se haya hecho, ni haya plazos ni adquieran el más mínimo compromiso para cumplir con su obligación", ha denunciado Mulet, al tiempo que se ha preguntado que "si la propia administración del Estado no cumple, cómo va a cumplir un ayuntamiento pequeño, una parroquia o un particular". "Son el anti ejemplo, la vergüenza para la memoria democrática. Que un gobierno del PSOE y Unidas Podemos te responda así es un fraude con sus electores", ha aseverado.

En esta línea, Mulet ha reivindicado "cómo ha tenido que ser una formación de ámbito valenciano quien se haya dedicado a borrar los símbolos franquistas de todo el Estado, más de 2.000 en más de 600 municipios, ante la pasividad, connivencia o negativa, también por parte de muchos alcaldes del PSOE".

El senador ha presentado nuevas preguntas tras estas "decepcionantes" respuestas. "No vamos a parar hasta conseguir esta retirada", ha zanjado.