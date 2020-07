Cecale propone diez "palancas estratégicas" para reactivar la actividad y pide a los grupos un gran acuerdo

Aparicio, en un acto celebrado en las Cortes de Castilla y León junto a los portavoces de los grupos parlamentarios de PSOE, PP y Cs, ha destacado la importancia de preservar la salud e las personas, algo prioritario, pero a la vez que de forma paralela se comience a trabajar en el diseño e impulso de medidas capaces de reactivar la economía y el empleo.

En este contexto, Aparicio ha pedido a los grupos parlamentarios un "gran acuerdo" en Castilla y León para recoger medidas como las que propone y no haya que hacer "documento tras documento", de forma que "gobierne quien gobierne" se puedan mantener unas líneas y poner en marcha proyectos porque se "puede hablar" pero si luego no se ejecuta no se avanza.

Así, la patronal propone un plan con medidas "valientes" recogidas en un documento "abierto" a los cambios que se puedan producir, enfocadas en corto, medio y largo plazo y articuladas en torno a diez "palancas estratégicas".

En concreto, enmarca las medidas en el Diálogo Social; la digitalización; la industria; la ciencia e innovación; la sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático; la exportación e internacionalización empresarial; la colaboración público-privada; la educación y gestión del conocimiento; y el aprovechamiento de las fortalezas de Castilla y León.

Según ha detallado Aparicio, las acciones han sido diseñadas teniendo en cuenta el marco regulatorio, el entorno económico, social, político y tecnológico actual en un momento "tan complejo y crítico".

Así, a corto plazo, ha destacado que es urgente aumentar y agilizar la llegada de liquidez a las empresas, actuando sobre las líneas financieras ICO e Iberaval, a través de una mayor agilización de los procesos administrativos de su tramitación, una mejora de las condiciones de estas líneas con mayores plazos de amortización de préstamos, ampliación de años de carencia y mayor bonificación en sus tipos de interés, así como creando nuevos programas específicos de financiación, adaptándolos a las especificidades propias de cada sector y tamaño de la empresa.

Igualmente, el presidente de Cecale ha incidido en la importancia de impulsar medidas tributarias a favor del crecimiento económico, en la exención del pago de tributos relacionados con la actividad empresarial y que no ha podido desarrollarse por las restricciones impuestas durante el estado de alarma y en las fases de desescalada, en la eliminación de impuestos que no ayudan a la reactivación económica (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto de Patrimonio e Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados) y en el avance en la lucha contra la economía sumergida.

FLEXIBILIDAD

También ha propuesto agilizar pagos y trámites de las administraciones públicas; mayor flexibilidad laboral, facilitando la adecuación de las condiciones laborales de la plantilla al ritmo de recuperación de la actividad empresarial; medidas para impulsar y fortalecer los sistemas de solución autónoma de conflictos laborales como alternativa al evidente colapso de la Administración y el sistema judicial, y reactivar el consumo, poniendo en valor la calidad y diferenciación competitiva de los productos elaborados por empresas de la Comunidad.

De forma paralela, Santiago Aparicio ha manifestado durante su intervención que se han de activar ya medidas a medio plazo, con el fin de encauzar la recuperación en paralelo a los retos que nos plantea el nuevo paradigma; donde hacen de paraguas los retos europeos que se han de afrontar, como son el Pacto Verde Europeo o la necesaria Transformación Digital de la Economía.

En este punto, ha insistido en la importancia de seguir trabajando en el marco del Diálogo Social, como palanca de aceleración de cambios sustanciales para avanzar en el desarrollo económico y social de forma colaborativa y con el espíritu de concertación.

Igualmente, en su opinión, es importante intensificar y potenciar estratégicamente las actividades de I+D+i, así como desarrollar un modelo de relación más digital a todos los niveles, tanto desde el sector público como el sector privado, aunque se requiere avanzar en el fomento y despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones y apoyo a la transformación digital.

Para ello, ha propuesto impulsar, bajo el liderazgo de Cecale, el proceso de digitalización de las empresas castellanas y leonesas, con un enfoque especial en el ámbito de la ciberseguridad y en el relativo a la certificación digital de las empresas y trabajadores, dotando de la necesaria y especial relevancia a las competencias digitales.

En materia de industria, Aparicio ha trasladado la necesidad de poner el foco en la industria tradicional, en sectores emergentes y estratégicos para Castilla y León y en aquellas empresas que tienen su "core" de negocio basado en la innovación tecnológica.

Asimismo, ha hecho hincapié en establecer un ambicioso programa de apoyo a las inversiones industriales, invertir en industrias de economía circular que fomenten el empleo local, fortalecer la industria local, partiendo de la elaboración de un mapa de productos y servicios industriales de Castilla y León, y trabajar para atraer firmas extranjeras que sean competitivas y estratégicas para Castilla y León.

Otras medidas a adoptar a medio plazo serían alcanzar un Pacto nacional por la Educación que dé estabilidad al sistema y potenciar el talento de la Comunidad.

En este sentido, ha propuesto la creación de una Escuela de Negocios para Directivos que aborde las últimas tendencias y novedades en gestión estratégica de tendencias y liderazgo, así como la puesta en marcha de un Centro de Gestión de la FP Dual, liderado por la Confederación y en colaboración con las organizaciones empresariales integradas, entre otras medidas.

Por último, el presidente de Cecale ha destacado que, al mismo tiempo, se han de comenzar a diseñar medidas a largo plazo, con un carácter más estructural, sin incrementos de impuestos, ya que pueden lastrar el proceso de adaptación y destruir tejido empresarial; con la simplificación del marco normativo y garantizando la libertad de empresa y la flexibilidad económica y laboral para facilitar la adaptación de las empresas y que puedan seguir siendo competitivas.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

Tras su intervención, la viceportavoz del Grupo Socialista, Virginia Barcones, ha incidido en la responsabilidad de cumplir con los acuerdos que tiene el Gobierno autonómico porque de lo contrario no genera "estabilidad y certidumbre" y ha reclamado que ejerza sus competencias y el autonomismo útil.

Por su parte, el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, ha afirmado que no se olvidan del Diálogo Social, que se ha comprometido a mantener como seña de identidad de la Comunidad y ha defendido las ayudas para trabajadores en ERTE puestas en marcha por la Junta, criticadas por los agentes sociales y económicos por considerar que se incumple el acuerdo inicial y por seri insuficientes, frente a otras comunidades que no las han puesto en marcha o con menores cuantías.

Por otro lado, el portavoz de Cs, David Castaño, ha abogado por actuar más para potenciar el Corredor Atlántico, que podría tener mucho potencial para Castilla y León, algo en lo que se ha mostrado de acuerdo Santiago Aparicio, quien considera que debería ponerse en marcha un 'lobby' público privado como se ha hecho con el Mediterráneo porque esta infraestructura podría hacer líder a la Comunidad en transporte de mercancías y después de viajeros.