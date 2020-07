El Consell veu difícil que els comptes del 2021 siguen continuistes però promet no retallar drets

El conseller d'Hisenda, Vicent Soler, ha reconegut aquest dijous que veu "molt difícil" que els pressupostos de la Generalitat per al 2021 puguen ser continuistes respecte als últims, encara que ha posat l'accent que estan "radicalment en contra de retallar drets dels valencians".

En el ple de Les Corts, ha incidit que els canvis pressupostaris escomesos en els últims mesos són "d'una dimensió mai coneguda, almenys pel Botànic" a causa del coronavirus.

"És molt important tindre-ho en compte", ha defés Soler (PSPV) davant la proposta de Ciutadans d'un pressupost de base zero "creïble" reordenant les partides i establint noves prioritats.

Això sí, ha confiat que la pròxima setmana podrà firmar l'ordre d'elaboració dels comptes del 2021 com va fer fa uns dies la ministra d'Hisenda, Mª Jesús Montero. "Aquesta és una administració subestatal, depenem d'altres decisions", ha remarcat.

Queda pendent així "el més important": saber de quins ingressos disposarà la Comunitat per a l'any que vé, una cosa ajornada perquè al juliol no s'ha reunit el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) per a fixar les entregues a compte, les liquidacions i tant la regla de despesa com el sostre de dèficit. "És molt difícil avançar en alguna cosa més", ha insistit Soler.

Sí als 1.325 milions reivindicatius

Sí s'ha compromés a seguir incloent la partida reivindicativa de 1.325 milions per l'infrafinançament valencià, dins de la seua aposta per no retallar en drets. I ha tret pit que el deute "ja no té a veure amb la corrupció, la mala gestió i els grans esdeveniments", en referència a l'anterior govern del PPCV.

"Fem pinya per a aconseguir un nou finançament autonòmic i un dèficit estructural dins d'una lògica", ha reivindicat el conseller socialista convidant a tots els grups de Les Corts.