La UJI llança una campanya per a fomentar l'ús del valencià entre la comunitat universitària

La campanya, realitzada pel Servici de Llengües i Terminologia de la UJI, té com a objectiu, d'una banda, promoure la matrícula en valencià i, per un altre, reforçar l'actitud dels membres de la comunitat universitària que empren habitualment aquesta llengua animant amb el seu exemple a usar-la a aquelles persones que no la usen habitualment.

'A la Universitat, en valencià: sense complexos!' és el lema dels diversos videos en els quals es mostra com professorat, estudiants, personal investigador i personal d'administració usen el valencià "sense complexos" en tots els àmbits de la vida universitària: per a fer classe, estudiar, investigar, per al seu ús en l'administració i per a relacionar-se amb el món.

"Tenim evidències científiques sobre els beneficis del coneixement i ús del valencià, donada la seua contribució al multilingüisme social", segons ha destacat la vicerectora de Promoció Lingüística i Igualtat, Pilar Safont.

Safont ha assenyalat que, amb aquesta campanya, es pretén promoure les actituds favorables cap al valencià; mostrant-ho al mateix nivell acadèmic que altres llengües com el castellà. "Ens agradaria transmetre que no hem de tindre complexos a l'hora d'usar-la, per exemple en fer classe, estudiar, investigar o per a l'ús en l'administració. En definitiva, voldríem contribuir des del nostre àmbit a garantir i protegir el bilingüisme de la ciutadania", ha afegit.

Els videos han comptat amb la realització i producció del Servici de Comunicació i Publicacions i es publicaran en les xarxes socials de la Universitat de Youtube, Facebook, Instagram i Twitter.