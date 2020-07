Coronavirus.- Sanitat precisa que el brot de sis casos detectat a Alacant està en la platja de Sant Joan

La confusió, segons han explicat fonts de Conselleria a Europa Press, es va produir pel nom de les dos ubicacions.

Per la seua banda, des de l'Ajuntament d'Alacant manifesten que no tenen constància de l'existència del focus en el seu terme municipal. Sobre aquest tema, han precisat que la Direcció territorial de Sanitat no els ha confirmat eixa situació i s'està a l'espera, atés que són "ells els qui tenen la responsabilitat i confirmar si hi ha un focus o no i si cal prendre mesures o no".

Finalment, des de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, l'alcalde, Jaime Albero, ha assegurat que el focus de la platja alacantina pareix que està situat en una zona d'oci. "Va haver-hi una confusió", ha advertit i ha recalcat que les mesures de prevenció s'han de prendre "igual".

Ha subratllat que les dades són "oficials", malgrat l'error, i això ha obligat a "tancar" les residències, de manera que s'està a l'espera que canvie aquesta vesprada la comunicació oficial per a "llevar les restriccions" a aquests espais.