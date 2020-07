Sí, el truco para estar cómodo en la playa sin ir cargado existe: así es la esterilla reclinable que se convierte en tumbona

Tu cuenta atrás ha comenzado y ya lo tienes todo preparado para disfrutar de unas merecidas jornadas de descanso. Este año has optado por un destino de playa, aunque has intentado huir de los más masificados. Así que, mientras llega tu última y deseada jornada laboral previa a tus vacaciones, ya has comenzado a hacer la checklist de lo que no puede faltar en tu maleta y que, por supuesto, vas a hacer que entre, aunque tengas que utilizar algún que otro truco para conseguir cerrarla. Además de tus mejores looks estivales, no puedes olvidarte los remedios antimosquitos y de la ese truco milagroso que evita las molestas rozaduras propias de esta época.

Junto a las prendas de vestir, también debes preparar todo lo necesario para exprimir al máximo tus días de playa. Desde las colchonetas hinchables con las que tanto vas a 'posturear' en Instagram hasta la máscara para practicar esnórquel y, por supuesto, la cámara de acción con la que grabar todos estos momentos y poder revivirlos en casa una y otra vez. Tampoco te vas a olvidar de algunos de los libros que tienes pendientes, ya que leerlos a la orilla del mar apetece mucho más, ni de la nevera portátil en la que contar con algún refrigerio para estar en la arena hasta que el cuerpo aguante.

Crees que ya lo tienes todo listo, pero ¿dónde te vas a sentar? Estar todo el día solo sobre la arena puede causarte dolores musculares, pero, a la vez, quieres conseguir un bronceado uniforme. El problema es que vas a bajar a la playa cargado de bártulos al más puro estilo beachspreading. Nosotros también nos hemos visto envueltos en estos pequeños problemas y, por ello, nos hemos puesto manos a la obra para dar con una solución que cumpla nuestras expectativas... ¡y la hemos encontrado! Se trata de una esterilla reclinable que hace las veces de tumbona, pero que se dobla para tranformarse en una pequeña bolsa para que, así, no nos cueste nada transportarla. ¿A qué esperas para conseguirla?

Su respaldo se puede regular en tres alturas. Amazon

Por qué vas a quererla para tus días de playa o piscina

Aporta comodidad. Esta esterilla es reclinable para ajustar el respaldo en varias posiciones según queramos estar más tumbados o más sentados. Así, nos ayudará a estar erguidos y cómodos si preferimos estar sentados, leyendo un libro o charlando y, también, nos ayudará a lucir un bronceado uniforme si estamos más tumbados.

Fácil de transportar. Una de las mayores ventajas de este artículo es que es ligero y muy fácil de guardar y transportar, gracias a una correa que nos permite llevarla al hombro. Apenas ocupa espacio, se plega en apenas tres pasos y, a cambio, te ofrece un complemento perfecto para tus jornadas de playa y piscina.

Una de las mayores ventajas de este artículo es que es ligero y muy fácil de guardar y transportar, gracias a una correa que nos permite llevarla al hombro. Apenas ocupa espacio, se plega en apenas tres pasos y, a cambio, te ofrece un complemento perfecto para tus jornadas de playa y piscina. Materiales de calidad. Este modelo, elaborado con poliéster, está ligeramente acolchado para que aún sea más cómodo y al contacto con la piel es suave. Además, se seca de forma rápida, por lo que es resistente a salpicaduras y se limpia con facilidad con un paño húmedo.

