Antonio David Flores vuelve a la carga contra Rocío Carrasco: "No sé quién es"

Antonio David Flores ex de Rocío Carrasco, con con la que tiene dos hijos en común y con la que lleva años enfrentado, sigue opinando de la tensa situación familiar que vive el clan.

Esta vez ha sido desde Sálvame, donde en la tarde de este miércoles analizaban, una vez más, los problemas de la hija de Rocío Jurado con el resto de la familia.

Entonces, Flores recordó los años que estuvieron juntos, hace ya más de dos décadas.

Entonces, recordaron los grandes momentos televisivos que dio ella en esa época, como sus entrevistas en Tómbola. Pero, ¿y ahora? ?Sigue siendo igual? Preguntado Antonio David por Carlota Corredera acerca de la personalidad de su ex, explicó: "De eso hace ya muchos años y ya casi ni me acuerdo". Corredera insistió y le preguntó si reconoce a la Rocío de ahora: "No. No la reconozco. No sé quién es. No tiene absolutamente nada que ver con la persona que yo conocí y hasta ahí puedo decir".

Pero no se quedó ahí, porque cuando analizaron si Carrasco podría estar manipulada por su actual pareja, él aseguró: "Nosotros estuvimos juntos, casados y con los niños, y en ningún momento fue una persona que se dejara manipular por nadie. De ahí, hasta la fecha, no sé, porque yo no he estado en su casa ni he estado en comidas ni cenas ni reuniones. No la conozco, no tengo opinión sobre eso. Igual ha podido cambiar o la han podido hacer cambiar, pero lo desconozco".