València es converteix en la primera ciutat d'Espanya que reciclarà alumini i acer lleuger en el contenidor groc

Càpsules de café, bosses de snacks, paper alumínic, tubs de pasta de dents o tapes de iogurt es podran reciclar en el contenidor groc. Els veïns de València podran a partir de hui dipositar diferents productes d'alumini i acer lleuger en els més de 2.500 depòsits grocs d'envasos i plàstics repartits per la ciutat.

El vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha presentat la campanya de reciclatge ‘A València, si és lluent va al groc’ que suposa una innovació mediambiental amb la qual la capital del Túria es converteix en la primera ciutat d'Espanya que reciclarà aquests productes.

El projecte és una col·laboració públic-privada entre l'Ajuntament de València, la Generalitat Valenciana i Nespresso. Campillo ha remarcat que l'objectiu "és que aquests materials tornen a ser reutilitzats, ja que són eternament reciclables i fer tot el possible perquè no acaben en l'abocador".

Es tracta d'un projecte pilot per a la recollida, classificació i reciclatge de l'alumini i acer lleuger impulsat per COAALI (Coalició pel reciclatge d'alumini i acer lleuger). Els operaris han començat aquest dimecres a col·locar un nou vinil explicatiu dels diferents productes que la ciutadania podrà depositar en els més de 2.500 contenidors grocs situats a la ciutat de València.

Aquesta campanya d'informació i conscienciació comptarà amb diversos suports de comunicació a la ciutat. Així mateix, s'està treballant en un programa d'activitats de divulgació i pedagogia per a explicar als veïns i veïnes de València com es facilita encara més el reciclatge gràcies a aquesta innovació mediambiental.

El vicealcalde de València i regidor d'Ecologia Urbana ha reconegut "l'interés i la voluntat de Nespresso", que sufraga el cost total de la campanya d'informació i conscienciació a la ciutadania, i la seua "facilitat a l'hora de donar-nos una eina que col·loca a València com a primera ciutat d'Espanya que permetrà dipositar els productes d'alumini i acer lleuger en el contenidor groc".

Campillo ha manifestat que encara que “molts veïns i veïnes ja tiraven en el contenidor groc molts d'aquests productes per lògica", el problema residia en què "eixos residus no eren captats en el procés de separació per la planta perquè tenen una composició que la planta no era capaç de separar a diferència d'altres productes”.

Per a solucionar-ho, ha explicat que s'ha adaptat el contenidor groc "perquè aquests residus puguen dipositar-se i que en la planta puguen ser separats adequadament i ser recuperats i introduir-los en el sistema".

Segons ha afegit, es tracta d’"evitar que aquests productes acaben al final en l'abocador, que és el que està ocorrent actualment", ha explicat el vicealcalde, qui ha incidit que aquest projecte suposa "un fet sense precedents a Espanya, sent València la primera ciutat que fa efectiva l'obertura del contenidor groc per a aquesta mena de productes".

Nous productes en el contenidor groc

A part de les càpsules de café d'alumini, motiu de la col·laboració amb Nespresso, es podran dipositar productes com a bosses de snacks, paper d'alumini, làmines segelladores d'alumini, ciris xicotets, tapes d'obertura fàcil, tubs de pasta de dents, tubs de metall, pots d'alumini, tapes de llanda d'obertura, bosses de café, safates d'alumini, tapes de yogurt, filferros i tapes d'alumini del cava i vi, entre altres.

Nous residus que espoden tirar al contenidor groc a partir d'ara a València cituat. Ajuntament de València

La campanya conjunta entre el Consistori i la Conselleria de Transició Ecològica, que sufraga Nespresso, s'iniciarà el 24 de juliol. "Es contractarà un equip professional d'educació ambiental que visitarà diverses zones de la ciutat com a platges i piscines per a donar a conéixer als veïns i les veïnes que ja poden dipositar-se aquests productes en el contenidor groc”, ha explicat Campillo.

Per part seua, la secretària autonòmica de Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana, Paula Tuzón, ha posat en valor la coincidència en el temps de la presentació de la campanya amb la crisi sanitària perquè "d'alguna manera aquest projecte intenta combinar i preservar la salut sociosanitària amb la salut ambiental".

En aquest sentit ha recordat que "els residus són també una font de transmissió del coronavirus i tot el que fem en separativa contribueix enormement al fet que la seguretat es preserve, fins i tot en les plantes".

Tuzón ha indicat que el passat 15 de juliol es van realitzar les primeres proves en la planta de Vaersa, empresa pública gestionada per la Conselleria, i els resultats de la qual "van ser exitosos".

La secretària autonòmica ha destacat que València "és la primera ciutat a Espanya a implementar aquest projecte, perquè és molt important que ens situem en eixe marc exemplaritzant i que tant de bo puguem exportar a la resta d'Espanya".

El director general de Nespresso a Espanya i portaveu de COAALI, Thomas Reuter, ha enaltit un projecte "d'innovació mediambiental que posa a València com a referent en la gestió eficient de residus i que es dirigeix cap a models més circulars i sostenibles".

Així mateix ha reivindicat "la col·laboració i el compromís de la ciutadania perquè aquest projecte no es quede debades" i ha remarcat que la seua intenció és que els valencians "sàpiguen els beneficis que suposa aquest projecte per al medi ambient, un projecte pioner a Espanya que segur que serà un èxit". Reuter ha agraït a l'Ajuntament de València que "ha cregut des del primer dia en aquest projecte".

Dades sobre el reciclatge en el contenidor groc

Per a acabar, el vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana ha ressaltat algunes dades de reciclatge de la ciutat de València. Respecte a l'alumini lleuger, l'estimació dels serveis tècnics del Consistori és que "hi ha entre 500 i 1.000 tones a l'any potencialment reciclables a la ciutat de València" i que "gràcies a aquest nou sistema no arribaran a l'abocador si es dipositen en el contenidor groc i podran ser reintroduïts".

Quant al contenidor d'envasos en general, Campillo ha assenyalat que "hi ha entre un 23% i un 26% de residus impropis que haurien de col·locar-se en un ecoparc que és més adequat". A més, d'eixos recursos impropis, "calculem que entre un 10% i un 15% són actualment residus d'alumini i acer lleuger, és a dir, que entre el 2,3 i 3,9% del total del contenidor dels envasos seria el percentatge d'alumini i acer lleuger".

Els serveis tècnics de l'Ajuntament de València també estimen que al voltant del 90% de la producció anual d'acer i alumini lleuger acaba en abocadors "perquè, encara que Nespresso té a les seues botigues la possibilitat de retornar les càpsules d'alumini, però no la resta de productes, a més de tots els ecoparcs fixos i mòbils de l'Ajuntament i de la Emtre, molta gent no va", assegura Campillo.

"Per tant, aquest projecte entronca perfectament la política de gestió de residus de l'Ajuntament de València, que pretén en primer lloc minimitzar la producció de residus i en segon lloc el reciclatge de tots eixos residus que són potencialment reciclables i evitar que acaben en l'abocador", ha subratllat el vicealcalde.

Per a acabar, ha fet referència a algunes dades sobre els contenidors grocs. "Mentre que en 2015 teníem 1.795 contenidors grocs, ara en 2020 tenim 2.530, la qual cosa suposa un increment del 40,95%".

Quant a les tones recuperades gràcies a aquest contenidor, ha assenyalat que en 2015 "recuperarem 7.671 tones i en 2020 13.999, la qual cosa es tradueix en un augment de més del 82%”.