Animes de gore, suspense, misterio y terror

Amano Yukiteru es un chico con problemas para hacer amigos que se pasa todo el tiempo escribiendo un diario en su teléfono móvil, desde el punto de vista de un espectador, y hablando con su "amigo imaginario" Deus ex Machina; Dios del tiempo y el espacio. Un día, Deus resulta no ser sólo un amigo imaginario sino realmente un Dios que, además de Yukiteru, once personas más también pueden ver y escuchar; este ser divino crea un "Juego de supervivencia", en el cual les entrega un diario que predice el futuro a cada uno de los participantes elegidos. Las reglas del juego son simples: los doce dueños de los diarios deben matarse entre ellos y el último que sobreviva se convertirá en el nuevo Dios.