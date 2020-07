Borja Sanjuán serà el nou regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de València

L'actual portaveu del PSPV-PSOE a la ciutat de València i director de Promoció de l'Agenda Urbana de l'Ajuntament, Borja Sanjuán, serà el nou regidor delegat de l'àrea d'Hisenda en substitució del recentment mort Ramón Vilar, segons ha anunciat aquest dimarts la vicealcaldessa i líder del partit a la ciutat, Sandra Gómez.

D'aquesta manera, el Govern local que conformen Compromís i PSPV-PSOE no patirà una remodelació més àmplia, ja que la delegació que ostentava Vilar serà ocupada pel següent candidat de la llista socialista.

Sanjuán ocupava el número 8 en la llista del PSPV-PSOE de les eleccions municipals del passat any, quan la formació socialista va obtindre set actes. Així, a més d'assumir l'escó, el nou regidor liderarà la Delegació d'Hisenda, una de les més importants del Consistori, que van quedar assignades al PSPV en l’Acord del Rialto, en la gènesi del qual també va participar Sanjuán com a negociador.

Malgrat la seua joventut, 27 anys, el nou edil compta amb un extens currículum. Nascut a València en 1992, en el barri de Tres Forques, és graduat en Dret, Ciències Polítiques i de les Administracions Públiques i Economia per la Universitat de València i Màster en Advocacia per la UNED.

Ha realitzat estades de pràctiques en el Parlament Europeu i Garrigues SLP i ha treballat com a assessor en Les Corts Valencianes, Presidència de la Generalitat i l'Ajuntament de València, on fins hui ocupava el càrrec de director de Promoció de l'Agenda Urbana. A més exerceix en l'actualitat com a portaveu de la Comissió Executiva del PSPV-PSOE a la ciutat de València.

L'anunci l'ha fet aquest dimarts al matí la vicealcaldessa i líder del partit a la ciutat, Sandra Gómez, qui ha tingut paraules de record per a Ramón Vilar. "Ha deixat el llistó molt alt. Ramón ha sigut una referència no sols en aquesta ciutat, sinó a nivell nacional, de com aquest Ajuntament va aconseguir eixir del pla d'ajust, equilibrar els seus comptes, pagar als seus proveïdors, invertint més a la ciutat, disminuint el nivell de deute" ha afirmat. "Sota eixes tres premisses, crec que ha fet una magnífica labor en l'àrea d'Hisenda", ha afegit Gómez.

Respecte al nou edil, ha destacat la seua formació i preparació. "Borja ha estat al seu costat en l'últim any, ha sigut un suport important com a assessor per a Ramón, ja estaven treballant braç a braç en els pròxims pressupostos. Donada la seua formació, té tres carreres i la llicenciatura en Economia, experiència en l'administració pública i ha sigut professor associat de Ciències Polítiques durant un quadrimestre. Pot desenvolupar una magnífica labor dins de l'àrea i seguir amb el llegat que li ha deixat el nostre company i amic", ha explicat.

Aquest divendres se celebrarà el ple extraordinari de presa de possessió del nou regidor, segons han apuntat fonts socialistes.