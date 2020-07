Chiqui, de 'GH', a juicio para lograr el divorcio: "A la guerra. No hay entendimiento"

Almudena Martínez, más conocida como Chiqui y que se dio a conocer gracias al concursoGran Hermano en su décima edición, pasa por un complicado momento vital, al enfrentarse al divorcio de su expareja, Borja, en un proceso que parece que no va a ser fácil.

Hace seis meses la pareja, que llevaba 13 años junta, se separaba y ahora la exconcursante ha querido iniciar los trámites de divorcio del que es el padre de sus dos hijas.

Sin embargo, según la propia Chiqui cuenta en sus stories de Instagram, su expareja no se lo pone fácil y en la vista ante el juez que ha tenido lugar esta misma mañana no ha habido "entendimiento", por lo que habrá juicio para dirimir los detalles del divorcio y la custodia.

"Tengo que reconocer que lo he pasado muy mal y me dolió mucho ¡pero más me dolían otras cosas que ya no! Lo malo se quedó en el fondo muy fondo de corazón", decía reflexiva Chiqui en una de sus publicaciones, en las que asegura que quiere "cambiar de ciclo" y se define como un "ave fénix".

"Pues a la guerra", escribía la exconcursante antes de salir hacia el juzgado. Una vez allí aseguraba estar "muy tranquila" esperando a que la llamara el juez. "Se realiza juicio. No hay entendimiento", decía por fin la concursante.