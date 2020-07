FGV tancarà amb línies de validació 31 estacions en superfície del metro de València per a evitar l'accés sense bitllet

Les estacions en superfície de Metrovalencia incorporaran línies de validació per a impedir l'accés de persones sense bitllet, una mesura que persegueix un doble objectiu: reduir els índexs de frau, més elevats en aquesta mena d'instal·lacions i en els trams a l'aire lliure, i augmentar la seguretat en el trànsit per als vianants entre andanes.

Segons han informat des de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), l'empresa pública ha adjudicat recentment la redacció dels projectes de construcció dels nous accessos en estacions en superfície de Metrovalencia per un import de 474.194,30 euros a la unió temporal d'empreses (UTE) formada per Eptisa Servicios de Ingeniería SL i Vielca Ingeniería SA.

Les estacions de la xarxa de Metrovalencia en les quals s'ha plantejat un nou accés són en total 31 i corresponen a les línies 1, 2 i 3. En concret, s'actuarà en les de Torrent, Picanya, Sant Isidre, Rafelbunyol, Burjassot, Canterería, Burjassot-Godella, Paterna, Campament, Godella, Moncada, Rocafort, Massarrojos, Meliana, Massamagrell, Almàssera, Foios, Museros, Albalat dels Sorells, la Pobla de Farnals, la Canyada, l'Eliana, Llíria, Benaguasil 1 i 2, Picassent, Carlet, Alginet, l'Alcúdia, Alberic i Vilanova de Castelló.

FGV ha plantejat aquestes actuacions després de la realització de nous accessos en estacions com a Empalme, Marítim-Serradora i Paiporta, que van implicar la realització d'obres de tancament i la instal·lació d'equips de validació.

Amb aquesta mena d'actuacions l'empresa pública assegura que ha aconseguit l'objectiu plantejat de disminuir els índexs de frau, així com controlar els transbords i millorar la seguretat del pas per als vianants entre andanes.

Igual que en intervencions ja realitzades, els nous accessos seran controlats mitjançant equipaments de peatge, en concret equips de validació, que impediran l'accés a les estacions a aquelles persones desproveïdes del corresponent títol de transport vàlid per a viatjar.

Segons afigen des de Vielca, una de les adjudicatàries dels projectes, la remodelació de les estacions en superfície de Metrovalencia presenta un doble repte: dissenyar el projecte sota els paràmetres de la metodologia BIM (Building Information Modeling), perquè FGV puga utilitzar eficientment la ingent informació generada al llarg del procés de construcció i en la seua posterior gestió, i minimitzar l'entrada fraudulenta d'usuaris que a vegades es produeix en aquestes estacions en estar a l'aire lliure.

Com explica el gerent de Vielca, Vicente Candela, els treballs consisteixen a elaborar un estudi d'alternatives i redactar els projectes constructius per a la realització dels nous accessos: "Aquests seran controlats mitjançant equips de validació, que impediran l'accés a les estacions a aquelles persones desproveïdes del corresponent títol de transport vàlid per a viatjar, millorant així la seguretat en les instal·lacions, en impedir el trànsit per les mateixes a persones que no siguen clients, així com pels passos per als vianants entre andanes".

Tal com afig, "en obligar a validar el títol a tots els clients, augmentarà al seu torn el registre de validacions, permetent disposar estadísticament d'una matriu origen-destinació de tots els recorreguts. Això contribuirà a facilitar la planificació i desenvolupament a FGV en la presa de decisions respecte al servei ferroviari a oferir als seus clients".

Candela assegura que el projecte estarà a punt per a finals de 2021. En el desenvolupament d'aquest projecte, que compta amb un pressupost pròxim al mig milió d'euros, l'enginyeria treballa en UTE amb Eptisa.

També en el Tram d'Alacant

Ferrocarils també ha adjudicat un altre lot a Ingenia Research and Consulting, SL-Degree of Freedom SLU per import de 208.120 euros, que es fa càrrec dels projectes corresponents a les estacions del Tram d'Alacant.

En aquesta província, les estacions incloses en els treballs de redacció de projectes previstos són Goteta-CC Plaza Mar 2; Hospital La Vila; CC La Marina-Finestrat; Benidorm Intermodal; Garganes, Altea; Calp; Teulada i Gata de Gorgos; La Isleta; Lucentum i la Vila Joiosa.