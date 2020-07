La revista IJIMAI de UNIR entra en la posición 62/136 en la categoría de Inteligencia Artificial de JCR

20M EP

La revista The International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence (IJIMAI), que edita la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), entra en el segundo cuartil (Q2) del prestigioso índice de ámbito científico Journal Citation Report (JCR), con un factor de impacto de 2.561.