Cvirus.- CSIF urgeix Administració Pública a convocar Mesa General per a tractar protocols davant rebrots i teletreball

El sindicat recalca que "no pot dilatar-se més la reunió d'aquest òrgan, que aborda la situació dels empleats públics" i reclama la seua convocatòria per a tractar qüestions com protocols davant rebrots o plans de teletreball.

CSIF planteja una sèrie de punts a debatre, com la informació sobre protocols davant possibles rebrots de Covid-19, la garantia de suficient material de protecció per a la seguretat i salut dels empleats públics de la Comunitat Valenciana i, especialment, dels professionals sanitaris i sociosanitaris.

Sobre aquests últims, el sindicat demana per escrit que es detalle els reforços de plantilles previstos. CSIF vol, tal com explica en el document, informació sobre "la planificació dels hospitals per a evitar situacions de saturació, així com respecte a l'atenció primària, que en l'actualitat segueix desenvolupant-se de manera precària amb cites telefòniques".

En el seu escrit, la central sindical recorda "l'alta taxa de contagi entre el personal sanitari que hem patit i, a dia de hui, la paràlisi de les ofertes d'ocupació pública, la precarietat i la inestabilitat de les plantilles amb les quals ens enfrontem als rebrots".

"DE MANERA IMMEDIATA"

Així mateix, la central apunta, com una altra de les qüestions a abordar de manera immediata, "la negociació urgent de la normativa necessària per a la prestació de l'activitat laboral en règim de teletreball pel personal empleat públic de la Generalitat Valenciana".

El sindicat explica que va sol·licitar mesa general al febrer, maig i juny i lamenta que malgrat la importància de les qüestions a tractar, "en aquest període únicament s'ha celebrat una reunió informativa amb els sindicats el 17 de juny".

Recorda ací que "encara la Generalitat no ha efectuat l'abonament de l'increment retributiu del 2% aprovat al gener a nivell estatal"."Resulta inadmissible que se'ns emplace a novembre per a la negociació i possible percepció, la qual cosa converteix la Comunitat Valenciana en una de les escasses autonomies que no ha aplicat l'augment de retribucions als seus empleats públics", assenyala CSIF en el seu escrit.