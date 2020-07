La vivenda en la Costa Blanca puja un 0,9% mentre que baixa un 6,2% a Castelló i un 1,9% a València

Així, el metre quadrat a Alacant al juny ha passat de 1.734 del passat any als 1.750 euros d'aquest. Per contra, a Castelló han baixat de 1.044 a 980 i a València de 1.119 a 1.099

A Espanya, el preu de venda de les vivendes en la costa espanyola es va reduir un 0,4% durant l'últim any, fins a situar-se en 1.749 euros per metre quadrat, registrant-se els majors descensos en la Costa da Mariña de Lugo i la Costa Tropical, davant de les majors alces, donades en els municipis costaners guipuscoans, Balears i la Costa de la Llum, segons un estudi publicat per idealista.