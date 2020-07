El PP advierte que "el Ministerio no tiene planificado construir un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Alfaro"

Al mismo tiempo, ha señalado que "los socialistas riojanos, que anunciaron a comienzos de año esta actuación, han mentido a los riojanos intencionadamente, porque el Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado 2019-2025 no incluye estas obras y ellos lo sabían".

En este sentido ha exigido a los dirigentes del PSOE de La Rioja "que pidan disculpas a todos los riojanos y muy especialmente a los alfareños por sus mentiras", ya que, en sus palabras, "no es de recibo que un responsable político mienta con tanto descaro a los ciudadanos".

Del mismo modo, ha reclamado al secretario general de los socialistas riojanos "que tome medidas para que esto no vuelva a ocurrir y se pongan a trabajar en serio para que Alfaro tenga un nuevo cuartel de la Guardia Civil".

Ana Lourdes González ha realizado estas afirmaciones este lunes, durante una rueda de prensa en la que, junto al portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Alfaro, Jesús Pérez Ligero, se han referido al anuncio de construcción del cuartel de la Guardia Civil de Alfaro.

La senadora del Partido Popular de La Rioja ha recordado que, en enero de 2020, los socialistas riojanos anunciaron a través de los medios de comunicación que el Gobierno de Sánchez construiría un nuevo cuartel de la Guardia Civil en la localidad de Alfaro.

Así lo recogieron, tanto la web del PSOE como los medios de comunicación tras sendas ruedas de prensa de la senadora socialista, Victoria De Pablo, y la Delegación del Gobierno en La Rioja. "Una buena noticia para todos los alfareños, que el PP hubiera celebrado, si hubiera sido cierta", ha afirmado González.

En este sentido, ha señalado que los senadores del PP de La Rioja presentaron en la Cámara Alta una batería de 12 preguntas parlamentarias para conocer, entre otras cuestiones, los planes del Ministerio del Interior sobre esta obra (convenio, estado del proyecto, plazos, presupuestos) así como si el Ayuntamiento de Alfaro ya había cedido los terrenos para construir este cuartel.

Las respuestas del Ministerio, publicadas en mayo y en julio, "no pueden ser más reveladoras": "En la actualidad no está previsto llevar a cabo la construcción de un nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil en la localidad de Alfaro (La Rioja)" y "Dentro del Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado 2019-2025, no se encuentra contemplada la construcción de un nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil en la localidad de Alfaro (La Rioja)".

"Es decir, el Ministerio de Interior no tiene previsto construir un nuevo Cuartel en Alfaro y además el Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado 2019-2025 no contempla esa construcción. Por tanto, los socialistas nos mintieron a todos los riojanos y muy especialmente a los alfareños, haciéndoles creer que esa obra se iba a realizar cuando no era así. Los socialistas hablaban de hechos y lo cierto es que nos hemos encontrado con mentiras", ha denunciado la senadora.

A este respecto, Ana Lourdes González ha apuntado que "el propio Gobierno de Pedro Sánchez deja en evidencia a los socialistas riojanos, sacándoles los colores por sus mentiras".

Además, ha subrayado que "resulta muy curioso que tras confirmar el Ministerio de Interior que no estaba previsto construir el nuevo cuartel, en junio nos digan que el Ayuntamiento ha remitido un borrador de convenio al Ministerio señalando expresamente que la parcela a la que se hace referencia en el borrador es de titularidad particular y que el Ayuntamiento está interesado en comprarla".

"¿Quién redacta el Convenio? -se ha preguntado- ¿Por qué se envía un borrador si el Ministerio no contempla esa construcción? Quizás alguien se ha dado cuenta de las falsedades anunciadas y quieren hacer ver que se está haciendo algo, aunque no se haga nada".

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Alfaro, Jesús Pérez Ligero, ha recordado que con un Gobierno Municipal del Partido Popular, "el Ayuntamiento de Alfaro trasladó al Ministerio del Interior la necesidad de acometer las obras de un nuevo cuartel y puso encima de la mesa una serie de parcelas ya urbanizadas".

"El cambio de Gobierno municipal paralizó esta actuación, tanto es así que el PP de Alfaro votó en contra del Proyecto de Presupuestos Municipales para 2019 porque no incluía partida necesaria para una parcela donde ubicar el nuevo cuartel", ha añadido.

En este sentido, ha lamentado "la propaganda socialista que ha generado falsas expectativas tratando de justificar un incumplimiento grave con la Guardia Civil y con Alfaro".

Así, ha anunciado que el Grupo Popular presentará una moción en el Ayuntamiento alfareño "para instar al Ministerio que reconsidere su postura, financie un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Alfaro y lo incluya en el Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado 2019-2025".